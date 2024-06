Isabel Jiménez y Sara Carbonero: un tímido encuentro y una charla decisiva en maquillaje

Isabel Jiménez y Sara Carbonero han forjado su amistad en el plató de Informativos Telecinco, donde coincidieron hace unos años por motivos profesionales. Las dos profesionales de la información no tuvieron un buen comienzo, pero una conversación en maquillaje fue el punto de partido de una bonita amistad que perdura a día de hoy. Ambas comparten su pasión por el periodismo y la moda, un sector en el que han emprendido una aventura juntas con el lanzamiento de su propia marca de ropa, Slow Life.

Pues bien, las dos comunicadoras han pasado por el diván de Martínez y Hermanos, donde se han referido con pelos y señales al nacimiento de su amistad. Isabel Jiménez fue la primera en tomar la palabra. La periodista almeriense ha asegurado que la conocida era Sara Carbonero y que nadie les presentó.

“Lo normal es que alguien nos hubiera presentado. Pero no fue así. Yo estaba preparada para empezar el Informativo y llega Sara Carbonero, que todo el mundo la conocía… Yo allí estaba expectante, pensando ‘qué guay, ¿qué me va a decir?’ Llega, se sienta en su sitio, me mira y me dice ‘hola’. Ah, qué maja”, ha dicho Isabel sobre la primera impresión que le causó Sara.

Sara Carbonero ha mostrado su versión de los hechos, amparándose en su timidez y en la vista. “Yo veo bastante mal y soy bastante tímida. Ella a mí también me imponía… Pero ¿qué pasó después? Nos sentamos en maquillaje, tuvimos una conversación que a mí se me quedó para siempre y desde ese día no nos hemos separado nunca”, ha rememorado sobre su primer encuentro.