Jennifer López se sincera: 20 años del disco 'This Is Me... Then' y su historia de amor con Ben Affleck

Jennifer López se une a Zane Lowe en Apple Music 1 para reflexionar sobre el 20º aniversario de su histórico álbum This Is Me... Then, el viaje personal y profesional que la ha llevado a hacer su nuevo álbum This Is Me... Now y el final feliz de su historia de amor con Ben Affleck. En la conversación, la artista cuenta cómo escribió el álbum hace 20 años cuando estaba profundamente enamorada de Ben, la destrucción de su relación y de cómo el desamor afectó a su carrera artística.

–¿Cómo decidiste celebrar This Is Me... Then 20 años después? –Hace 20 años, me enamoré del amor de mi vida. Estaba trabajando en un álbum que se llamaba This Is Me... Then. Se trataba de capturar ese momento en el tiempo. Ahora, lo más asombroso, lo más increíble ha sucedido. La razón por la que estamos aquí es porque quiero capturar este momento en el tiempo y porque es incluso mejor que la primera vez.

–This Is Me...Then fue un álbum profético... –Decidí llamarlo This Is Me... y se capturó ese momento en el tiempo al encontrar tu alma gemela en esa época, todo está ahí. Cuando escucho las letras ahora, ni siquiera me daba cuenta de que estaba escribiendo parte de nuestra historia que iba a suceder. Algunos de los discos de esa época, que eran obvios sobre Ben, incluso alguno que era como un disco de ruptura, ni siquiera me daba cuenta de que era algo profético.

–¿Es Ben Affleck, su marido, el mayor fan de Jennifer López? –Le encanta este álbum. Le encanta la música. Se sabe toda la letra. Es una locura. También estuvo conmigo mientras lo creaba. Sabe lo que es hacer un álbum. Lo conoce muy bien y le gusta mucho. Es mi mayor fan, lo cual es increíble, y me apoya.

–Lo suyo con Ben Affleck fue amor a primera vista… –Creo que lo que pasó es que, al trabajar juntos, nos hicimos muy buenos amigos. Nos dimos cuenta de que estábamos locos el uno por el otro. Me encontré pensando en él después de la película. Y teniendo que ocuparme de mis propios asuntos, porque estaba saliendo de una relación en ese momento. No fue algo instantáneo porque no se nos permitió hacerlo. Sí, fue algo que fue creciendo con el tiempo.

–¿Cómo aprendió a quererse a sí misma? –Necesitas cometer errores. Necesitas caer para volver a levantarte y decir, aquí estoy. En mi caso, después de mi divorcio, me pregunté qué estaba haciendo mal. Tenía dos bebés, trataba de hacer que aquello funcionara con todo mi corazón y mi alma. ¿Qué estoy haciendo mal? Eso me hizo mirarme a mí misma, y ahí empezó el trabajo. Mis hijos tienen ahora 14 años, mis gemelos, fue un viaje de 10 años de descubrirme a mí misma y cometer los mismos errores y volver a intentarlo de nuevo. Bien, tengo esa pieza resuelta, y luego otra y luego otra. Tienes que aprender a amarte a ti misma. Yo estaba en ese viaje de tratar de averiguar lo que era amarse a una misma, porque sabía que nunca podría tener realmente el verdadero amor en mi vida hasta que descubriera esa pieza.

–¿Cómo viviste el mayor desamor de tu vida y el reencuentro con final feliz 18 años después? –Ni siquiera interpretaba esas canciones. Fue tan doloroso después de que rompimos. Una vez que cancelamos esa boda hace 20 años, fue el mayor desamor de mi vida, realmente sentí que iba a morir. Me hizo entrar en una espiral durante los siguientes 18 años, en los que no pude hacerlo bien. Pero ahora, 20 años después, tiene un final feliz. Tiene el final que nunca ocurriría en Hollywood. Eso nunca sucedería. No vamos a escribirlo porque nadie lo creería. Es gracioso porque cuando Ben y yo volvimos a estar juntos, él decía: “Nunca interpretaste las canciones. Nunca hiciste I’m Glad”. Nunca hiciste eso o lo otro”. Yo decía: “Tienes razón. Fue doloroso”.

–¿Cuándo está enamorada fluye más la inspiración musical? –Muchos artistas sienten, creo, que cuando están sufriendo, cuando están dentro el dolor, les sale ese arte realmente loco. Para mí, es todo lo contrario. Cuando estoy enamorada es cuando estoy más inspirada. En aquella época estaba más inspirada y no he vuelto a hacer un disco así desde entonces.