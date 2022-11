Jordan Ozuna, así es la mujer que está embarazada de Karim Benzema

Karim Benzema ganó hace menos de un mes el Balón de Oro. Un galardón individual que premia una temporada de ensueño con su equipo, el Real Madrid. La conquista de la Liga y sobre todo de la Champions League, donde fue el máximo goleador, le catapultó a lo más alto. Pero, no solo en lo futbolístico el jugador atraviesa un momento dulce, ya que también le sonríe la vida en el plano personal. En la gala de entrega del Balón de Oro Benzema estuvo acompañado de Jordan Ozuna, su actual pareja. Al igual que tampoco quiso perderse la gala la modelo Cora Gauthier, madre de su hijo Ibrahim, de 5 años de edad.

El delantero del Real Madrid hizo oficial su noviazgo con Jordan Ozuna en el pasado mes de agosto. La pareja pasó juntos las vacaciones de verano a bordo de un lujoso yate. El futbolista, que siempre ha sido muy reservado con su vida privada, no posó junto a Jordan en la alfombra roja del Balón de Oro. No obstante, su relación parece que va muy en serio ya que ambos se han mudado a un exclusivo piso en el centro de Madrid y lo más fuerte: Jordan estaría embarazada y sería la madre del cuarto hijo del astro francés tras Meliá de ocho años, Ibrahim de cinco y Nouri de tres.

¿Quién es Jordan Ozuna? La modelo e influencer hawaiana ha conquistado el corazón de Benzema. En la gala del Balón de Oro se mantuvo en un segundo plano, pero en la vida del ariete es fundamental. Jordan compartió varias imágenes en el avión de vuelta con el Balón de Oro. “Orgullosa es quedarse corta”, “nadie se lo merece más que tú, cariño” o una "noche mágica” fueron algunos de sus mensajes más destacados.

La joven, de 32 años de edad, guarda un enorme parecido con la expareja del futbolista. Antes de recalar en el mundo de la moda y firmar importantes contratos trabajó como camarera para la cadena de restaurantes Hooters, reconocida por las curvas de sus trabajadoras.

Karim Benzema no es el primer famoso con el que sale Jordan Ozuna. La modelo ha estado con Younes Bendjima, ex de Kourtney Kardashian, con el rapero Tyga, ex de Kylie Jenner o con Justin Bieber. Por su parte, Karim Benzema ha tenidos dos hijos con Chloé Launey y uno con Cora Gauthier, al que se sumará el primero con su actual pareja, Jordan Ozuna, que viene de camino. Además, el delantero francés ha sido el protagonista de rumores que le han relacionado con Rihanna, Ester Expósito o Marta Riesco, entre otros nombres.

Jordan Ozuna cuenta con 400.000 seguidores en Instagram, una cifra en pleno crecimiento. En sus redes sociales nos muestra su día a día, su trabajo como modelo y sus rutilantes viajes por todo el mundo. En la actualidad, está muy ilusionada con la llegada de su primer hijo junto a Karim y completamente centrada en su futuro como madre.