Cumplirá 75 años el próximo 23, lleva 50 años de carrera musical, tiene al menos ocho hijos –sin contar con un supuesto noveno que reclama ser reconocido–, dos matrimonios y no se cuántas mujeres en su vida –él dice más de mil– y una fortuna de 850 millones de euros, según Forbes. Pero, para Julio Iglesias, la vida no sigue igual en absoluto, al contrario de lo que decía en uno de sus grandes éxitos. La prensa le achaca problemas de salud cada dos por tres, aunque algunos periodistas del corazón apuntan ahora que sólo son dificultades de movilidad debidas a su delicada espalda. En todo caso, para celebrar sus bodas de oro sobre los escenarios sólo se ha planeado la publicación de una caja con los diez mejores discos de su trayectoria (tiene 80 en total) que saldrá a la venta el viernes 21. También una gira de conciertos que le llevará a Taskent, Dubai, Tel Aviv y Moscú, pero de dejarse ver por España, nada. Algunas personas de su entorno afirman que su deterioro físico le avergüenza, porque siempre ha sido muy presumido. Otros medios señalan la demanda de paternidad de Javier Santos como causa de que no quiera siquiera pisar su tierra. En España se habla del declive de un mito.Iglesias se niega a hacerse una prueba de ADN. Javier Santos, a sus 42 años, lleva más de media vida intentando demostrar que el intérprete de Soy un truhán, soy un señor es su padre. Lo último es que ha aportado pruebas que confirman al 99% de coincidencia entre su adn y el del cantante. El artista, por su parte, ha efectuado diversos movimientos para frenar la demanda y poner trabas al proceso. No recoger la demanda, solicitar cambios de juzgado... Situaciones que retrasan el juicio pero que no parecen minar la moral de Santos quien escribió un duro ataque al artista a la vez que ensalzó la figura de su madre, Edite Santos. “Esta mujer que sale en la foto, es mi madre cuando tenia 20 años, apenas comenzaba una vida artística y fue truncada cuando se dejó seducir por un cantante más o menos famoso que luego mas tarde, se convirtió en una leyenda de la música a nivel mundial llamado Julio Iglesias”, afirmó. Ahora si no accede a hacerse la prueba, puede ser declarado en rebeldía y, en consecuencia, padre a todos los efectos. El supuesto romance con Edite fue en la época de Isabel Preysler quien, dicho sea de paso, vive ajena su romance con Vargas Llosa y mucho mejor avenida con la prensa rosa que su ex.Los seguidores del artista se preguntan si está enfermo, a lo que la periodista Pilar Eyre, quien de paso ha confesado un affaire con él, sostiene: “No sé si está enfermo. Lo que sí sé es que le tiene miedo al fracaso y teme no llenar en sus conciertos. Julio no soporta ver butacas vacías”. Otra declaración que aviva los frentes abiertos de este artista entre un millón convertido en leyenda en vida.