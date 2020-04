Lady Gaga y sus amigos recaudan 150 millones de dólares

Ha sido una convocatoria virtual sin precedentes, tirando de followers, algunos de los cantantes más famosos de la historia, liderados por Lady Gaga, han reunido 150 millones de dólares destinados a la lucha contra el coronavirus. Un concierto desde las casas organizado por la cantante de Alejandro junto a la OMS y la asociación Global Citizen.

Ha sido ocho horas de espectáculo a través de las pantallas conducido por las estrellas nocturnas de la televisión estadounidense, Stephen Colbert, Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon. One World: Together At Home dio paso a Becky G, Matthew MConaughey o Lupita Nyong'o enntre otros para exhlortar a la colaboración, con los números musicales de Elton John, Stevie Wonder, Rolling Stones o Paul McCartney, pura historia jugando en favor de todos, junto a Celine Dion, Jennifer Lopez o Andea Bocelli. Lo nunca visto.

Taylor Swift estrenó en este telemaratón de las redes una balada destinada a convertirse en himno contra la pandemia, Soon You’ll Get Better, Pronto estarás mejor, con estrofas dedicadas a su madre en tratamiento por cáncer y cuyo mensaje se extiende a todo el planeta ante esta lucha contra el covid-19.

Entre las imágenes, las de las ciudades de París, Madrid, Londres, Nueva York o Buenos Aires completamente vacías.

El amor que le tengo a taylor Swift es infinito, no puede ser que AME a alguien como la amo a ella en fin se lo merecepic.twitter.com/DpqhuVW13Q — 🦔 (@driedstars) April 19, 2020

Uno de los momentos más esperados fue la aparición de los Rolling Stones, quienes, si en sus casi 60 años de carrera les faltaba algo por hacer, sumaron a su lista una actuación muy peculiar: Interpretar por videollamada, cada uno en su casa, You Can’t Always Get What You Want. Ahí están Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts, con batería improvisada.

Camino de los 80 años y suenan así. Amigos y amigas, The Rolling Stones. Eternos. pic.twitter.com/pFMXwX86vv

— Toni Padilla (@Toni_Padilla) April 19, 2020

John Legend y Sam Smith, versionaron juntos el clásico de Ben E. King Stand By Me,una canción que en estos días suena más vibrante que nunca.

La presentación de John Legend y Sam Smith con "Stand by me" fue simplemente maravillosa. #TogetherAtHome pic.twitter.com/DE1Vj3LcSR — Mayra Eliana (@MayraElianaF) April 19, 2020

Jennifer López, que cantó People de Barbra Streisand, en su jardín y en uno de los números más emocionantes.

Maluma cantó en español desde su casa en Medellín, Colombia, con su propia versión del Carnaval de Celia Cruz, con una aparición de J Balvin en la que dio consejos para evitar propagar el virus en inglés y español.

Lo mejor del concierto “Together At Home”Maluma demostró una vez más a detractores porque está entre los grandes de la música del planeta, con una versión acústica de su tema “Carnaval” que en el 2015 lo llevó a liderar el ranking latino. @maluma #OrgulloLatino #TogetherAtHome pic.twitter.com/Iwnzz813Fn — Arturo Agrela (@agrelaarturo) April 19, 2020

"No hay que llorar, la vida es una y es un Carnaval", cantaba el colombiano, mientras Lady Gaga o Elton John compartían en internet imágenes de cómo estaban abordando sus actuaciones en casa.

Entre los mensajes añadidos al festival benéfico el del ex secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, quien pidió utilizar "el lenguaje universal de la música" para dar las gracias a los sanitarios y las personas afectadas por la pandemia.

También aparecieron en un mismo vídeo las exprimeras damas de EE.UU., Michelle Obama y Laura Bush, minutos antes de que lo hicieran Bill y Melinda Gates.

Lo mejor del concierto “Together At Home”Maluma demostró una vez más a detractores porque está entre los grandes de la música del planeta, con una versión acústica de su tema “Carnaval” que en el 2015 lo llevó a liderar el ranking latino. @maluma #OrgulloLatino #TogetherAtHome pic.twitter.com/Iwnzz813Fn — Arturo Agrela (@agrelaarturo) April 19, 2020

En la lista de mensajes apareció Beyoncé, quien no cantó y en su lugar agradeció con palabras. "A los doctores, enfermeros... Aquellos en la industria alimentaria, en servicios de correos y de limpieza que hacen posible que podamos estar seguros en nuestras casas".