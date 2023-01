Lisa Marie Presley, ex esposa de Michael Jackson y un corazón destrozado

De pequeña su padre, Elvis Presley, alquilaba cines enteros para que ella viera sola las películas de Walt Disney. Esas experiencias, literalmente desoladoras, marcan. Ante sus ojos de niña pudo contemplar el rápido deterioro de su padre. Nacida en Memphis en febrero de 1968, su madre se la llevó a California con nueve meses tras romper con el cantante pero pasó muchas temporadas en la mansión paterna de Graceland, actual monumento nacional estadounidense. La pareja certificó su divorcio tres años después y acordaron una custodia compartida.

Lisa tras la muerte de sus abuelos era heredera única de la fortuna de Elvis y su madre Priscilla, casada con el cantante tras conocerse durante el servicio militar en Alemania, se encargó de administrar parte del abultado legado durante su minoría de edad. Junto a Cristina Onassis se convirtieron en las dos solteras de oro y tanto una como otra tuvieron una vida sentimental frustrante y unas finanzas algo caóticas. En el caso de Lisa llegó a sufrir abusos sexuales de una de las parejas de su madre, el actor Michael Edwards y quedó atrapada por la iglesia de la Cienciología, que repudió en 2014.

Entre los cuatro matrimonios que tuvo fue dejándose el ánimo y millones de dólares aunque intentó en todo momento respetar la labor filantrópica iniciada por su padre. Estuvo casada con Michael Jackson, con quien tenía paralelismos de infancia por ajustar cuentas, una relación que sorprendió porque nadie creía en aquella relación, era evidente. Fue una relación herida por las drogas y las acusaciones de abusos a menores sobre él, que ella se negaba a creer. Se divorciaron al cabo de tres años.

También estuvo casada brevemente con el actor Nicolas Cage, en 2002. La pareja duró tres meses, después de que hubiera roto de forma inesperada con su prometido, John Oszajca. A su último esposo el productor musical Michael Lockwood le denunció por abusar de sus hijas gemelas, Harper y Finley. Con quien llevó mejor vínculo fue con su primer marido, el músico Danny Keough. Formó parte de la banda de Lisa y ha estado a su lado en sus últimas horas, tras haber sido hallada en su casa inconsciente. Con Keough se casó en 1988 y tuvieron dos hijos, Riley, que es actriz, y Benjamín, que falleció en 2020, suponiendo un mazazo para la familia. El divorcio de aquel primer matrimonio lo firmó en 1994 para casarse con Jackson pocos días después.

Lisa Marie, fue feliz a ratos en lo personal y no fue respetada del todo en lo profesional. Sus tres álbumes (To Who It May Concern en 2003, Now What 2005; y Storm & Grace, 2012) tuvieron cierta repercusión en su caso el apellido fue una losa que no pudo mover de la nuca y publicó duetos junto a la voz de su padre con temas como In the Ghetto.

Con el patrimonio musical de la familia Priscilla había creado la firma Elvis Presley Enterprises (EPE) que Lisa Marie vendió en su mayor parte en 2004. Veló en todo momento para que la memoria en torno a su padre se mantuviera como idílico símbolo nacional estadounidense. Hasta se movió con su grupo musical en el restaurado jet privado que Elvis rotuló con su nombre en 1974 y que ahora es una aparatosa pieza de museo en Graceland. Su corazón estaba destrozado en lo sentimental y su infarto letal, a pocos días de cumplir 55 años, es una triste alegoría.