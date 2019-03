Mafalda de Bulgaria: ha nacido una estrella... con sangre azul

Es una princesa cantante. Mafalda Sajonia-Coburgo, nieta del rey Simeón de Bulgaria, es cantante, pianista y compositora y ya tiene un disco en el mercado, producido por el descubridor de Amy Winehouse, Ian Barter. Sus padres, Rosario Nadal y Kyril de Bulgaria, separados desde 2009, nunca llegaron a fijar su residencia habitual en España, pero ella ha veraneado toda su vida en Palma de Mallorca junto al resto de sus primos y de la Familia Real española. Como Estefanía de Mónaco, Mafalda siempre supo que lo suyo era la música. Pero, al contrario que la hija de Gracia y Rainiero, la primogénita de Kyril derrocha talento, lo que demostró esta semana en el primer concierto que ha ofrecido en la Sala Siroco de Madrid.

La joven estuvo arropada por gran parte de su familia: primos, tíos.. "¡Si hasta ha venido mi abuela!", dijo ella emocionada al ver a Margarita Gómez-Acebo, esposa del rey Simeón de Bulgaria, en primera fila. Lo cierto es que no dejaba de ser una estampa interesante. María García de la Rasilla, Carla Royo-Villanova y su marido, Kubrat Sajonia-Coburgo, fueron algunos de los muchos asistentes.

Aunque su debut en nuestro país fue ya hace dos años, cuando amenizó con su música un desfile de Massimo Dutti. Huyendo siempre de la etiqueta de it girl, Mafalda Sajonia-Coburgo, formada en el prestigioso Berklee College of Music de Boston, por cuyas aulas han pasado nombres tan conocidos como Diana Krall, Juan Luis Guerra o Quincy Jones, ha ofrecido recitales desde Londres a Nueva York, y cuenta ya con una nutrida legión de fans entre los que se encuentra otra conocida y joven princesa, hija de la que quiso ser cantante, Paulina Ducruet, una de las hijas de Estefanía, que es seguidora incondicional suya.

Entre el pop clásico y el neo blues, con una voz rasgada y mucho soul, tiene el suficiente descaro y viveza que la sacan del canon de cantante de escuela. Una artista con sangre azul.