María Aguilar se mete en la piel de Elena Adsuara

La primera de la hoguera de las chicas dejó una clara damnificada: María Aguilar. La malagueña, con experiencia en el formato tras participar como tentadora en la sexta edición, tiene todas las papeletas para ser una de las grandes sufridoras de La isla de las tentaciones 7. Su novio, David Vaquero, al que arrebató de los brazos de Elena Adsuara en la villa de la República Dominicana ha empezado a conectar con varias solteras. Para más inri, una de ellas, Valeria, ha revelado un beso que se dieron fuera del programa cuando el participante era la pareja de María Aguilar.

La sombra de la infidelidad planeaba por la cabeza de una María desesperada, que por primera vez en el programa se ponía en la piel de Elena Adsuara, la anterior pareja de David Vaquero. El Ken de La isla de las tentaciones negó en un primer momento el beso con Valeria, para después reconocer que estaba con María cuando tuvo lugar.

María puso en situación a sus compañeras del programa. “Se fue a un bolo con esa (Valeria) y le dije ¡David, ojo!, y según él, nada. ¿Y ahora dice que le ha dado un beso?” ¡Qué se pire a su casa! ¿Me tengo que poner así en la primera hoguera ya?”, gritaba de manera desconsolada. La influencer ha reconocido que de haberlo sabido no hubiera participado en La isla de las tentaciones 7. “Si se ha dado un beso con Valeria me ha traicionado. ¿Para qué me hace venir aquí? No me merezco que me fallen”, ha dicho entre lágrimas.

Además de la posible infidelidad, María ha tenido que hacer frente a unas imágenes en las que su chico se muestra en actitud cómplice con Zaira, otra de las solteras de la villa. Las dudas han rondando la cabeza de la participante que mejor conoce la dinámica del programa. “Estoy destrozada. Lo estoy pasando muy mal aquí. No estoy mentalmente bien para afrontar esta experiencia. Me hizo mucho daño lo de Valeria que pasó fuera. Siento que no puedo estar aquí”, ha expresado.

María Aguilar ya adelantó en su cuenta de TikTok algunos detalles de su comportamiento en su segunda etapa en La isla de las tentaciones. “Intensa, dramática y exagerada”, fueron algunas de las palabras de la joven. La conocida como Pamela Anderson malagueña, por su físico despampanante, se siente más fuerte tras las críticas recibidas por romper la pareja idílica que formaban David y Elena.

Una de las cuestiones más esperadas por los espectadores del reality es saber si María y David continúan juntos a día de hoy. Aunque sorprenda parece que ambos siguen con su historia de amor, que podría haber salido fortalecida de su paso por La isla de las tentaciones. ¿Habrá perdonado María una segunda infidelidad? ¿Habrá contenido David sus instintos más primarios? La respuesta a estas y otras incógnitas las obtendremos en las próximas entregas de La isla de las tentaciones. La primera de ellas tendrá lugar esta noche en Telecinco.