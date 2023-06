Matías Prats se va de boda el sábado aunque sea día de trabajo para él

Matías Prats Chacón y Claudia Collado se darán el sí quiero este sábado en Cataluña, la tierra natal de la reportera de El programa de Ana Rosa. La pareja de periodistas, que aún no tienen hijos en común, han llevado su relación en la más absoluta discreción y están muy ilusionados con su enlace. “Estoy muy ilusionado. Me apetece. Ya me ha llegado la hora y con una persona muy especial. Sí, yo creo que son los pasos lógicos y son los que me apetece dar junto a Claudia. He encontrado a la mujer de mi vida así que vamos con todo”, dijo a los micrófonos de Europa Press sobre su deseo de ser padre.

La boda llega en un momento especial para la familia. Matías Prats, que actualmente presenta la edición de informativos del fin de semana junto a Mónica Carrillo, fue abuelo por primera vez el pasado 8 de marzo. La pequeña Carlota, la hija de Marta Prats y Alberto Salas, ha inundado de alegría el seno familiar del veterano periodista. Su hijo, Matías Prats Jr., es el padrino de Carlota. “He sido tío y padrino de Carlota, que es monísima y estamos encantados con ella. Es mi primera sobrina, mi hermana está fantástica y es una alegría para la familia”.

El periodista deportivo ha dejado algunas pinceladas de la faceta de abuelo de su padre, que no sabemos si ha pedido el día libre para acudir a la boda o estará como todos los sábados al pie del cañón con el informativo de Antena 3. “Es un abuelazo, le encanta pasar tiempo con ella, está muy comprometido, muy involucrado, le compra cositas, va mucho a verla, tenía ganas de ser abuelo y mi hermana me ha adelantado y le ha tocado a ella”, ha explicado.

Marta y Matías, los hijos de Matías Prats y Mayte Chacón, se adoran. Marta, de 36 años, cursó los estudios de Psicopedagogía y Magisterio en la Universidad Complutense de Madrid. Su formación la complementó con un Máster en Dirección de Recursos Humanos y Gestión por Competencias. Trabaja desde el año 2017 en la empresa Michael Page, dedicada al asesoramiento y selección de puestos ejecutivos y directivos.

Matías Prats Jr. tendrá como madrina de boda a su madre, Mayte Chacón, a la que dedicó su primera novela, El futuro que olvidaste. “Creí conveniente que era el momento justo para darle el reconocimiento que merece a mi querida madre, que es un ejemplo de vida y de superar adversidades, de cariño… Estamos muy unidos y me salió muy de dentro dedicárselo”, aseguraba en una entrevista a la revista ¡Hola!. Los progenitores del periodista deportivo se separaron en 2012 después de 29 años de matrimonio. No trascendieron los motivos de la ruptura, pero lo cierto es que ambos guardan una buena relación y volverán a verse las caras en la boda de su hijo.