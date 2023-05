Michaela Sorle, así es la nueva amiga especial de Iker Casillas

Iker Casillas tiene nueva amiga especial. El exportero del Real Madrid ha sido pillado por la revista Semana cuando disfrutaba de una cena con una acompañante que no se trataba de Ana Martín, la influencer con la que se le había relacionado hace apenas un mes. Después de la velada por la capital de España ambos acabaron la noche en el domicilio de Casillas. Se trata de Michaela Sorle, una modelo de origen sueco de 36 años que podría ser su nueva conquista.

¿Quién es Michaela Sorle? Es una modelo que ha hecho sus pinitos como actriz. Empezó su carrera en el modelaje en el año 2004. Ha desfilado para varias marcas, de las que también ha sido imagen promocional. En el plano televisivo, la actriz participó en el año 2021 en el reality True Love, que tiene como finalidad encontrar el amor. Además, gracias a su papel en la serie polaca Milosc na bogato ha ganado una enorme popularidad.

Michaela también se presentó al certamen Miss Polonia en 2005. La modelo sueca cuenta con orígenes polacos, de ahí que decidiera formar parte del certamen de belleza representando a Polonia. Precisamente, en el pasado mes de abril, Iker y Michaela viajaron juntos a Varsovia, la capital de Polonia.

En su país la modelo es un personaje público y conocido, pero sorprende que su perfil de Instagram sea privado. Por regla general, las modelos, actrices y todo tipo de artistas suelen contar con redes sociales abiertas. Por ello, estamos ante una persona muy celosa de su intimidad y que prefiere mantener su vida privada en un segundo plano.

En una entrevista con Makiash, un medio especializado en cosmética, la actriz ha aportado datos interesantes sobre su personalidad. “Ser modelo no era mi sueño de niña. En realidad era bastante tímida y no pensaba en el modelaje en absoluto. Cuando me descubrieron pensé que sería divertido probar. Cuando empecé a trabajar pronto me di cuenta de que se me daba bien y me enamoré de esta profesión y de todo lo que me ha enseñado. Como modelo puedes viajar a lugares extraordinarios de todo el mundo y trabajar con gente increíble y extrovertida. Esto es lo mejor de esta profesión”, ha manifestado en el mencionado medio.