Muere un compañero de serie de Meghan Markle, la duquesa de Sussex

Billy Miller ha fallecido a los 43 años. Este actor era muy popular en Estados Unidos por su aparición en seriales como el longevo Hospital General y ganó tres premios Emmy por otra ficción diaria, The Young and the Restless.

Su papel más internacional fue en la ficción de abogados Suits, conocida en todo el mundo y que protagonizaba Meghan Markle antes de casarse con el príncipe Enrique. Los duques de Sussex han estado estos días en los Juegos Invictus promovidos por su fundación.

Miller, que era soltero, fue hallado muerto en su domicilio en la localidad texana de Austin y ha muerto a punto de cumplir 44 años. Sufría una grave depresión, tal como señaló su representante y desde pequeño padecía una dolencia que le habia afectado a los tejidos cartilaginosos, lo que había contribuido a su delicado estado anímico.

Desde el reparto de Suits se ha señalado con emoción la pérdida . "Era una persona afable, inteligente, amable", expresaba uno de los productores de la serie, Aaron Korsh.

Entre otros trabajos de Miller figuraba la serie All My Children de donde saltó al serial The Young and the Restless,que lo convirtió en un actor muy querido antes de pasar a proyectos de trayectoria más internacional como Suits además de apariciones episódicas en Major Crimes, Castle, Navy o The Rookie, ficciones procedimentales muy conocidas en España.

En el cine apareció en la película El Francotirador, de Clint Eastwood.