Oriana Marzoli, una devoradora de ‘realities’ anda suelta

La guerra entre Oriana Marzoli y GH VIP no ha hecho nada más que comenzar. Su abandono de GH VIP 8 es uno de los temas más destacados en el panorama televisivo. Su salida, no exenta de polémica y con un cruce bélico de declaraciones, se ha convertido en un quebradero de cabeza para Mediaset. Mientras la influencer ha declarado por activa y por pasiva que ella no pretendía abandonar la casa de Guadalix de la Sierra, desde el programa se afanan en demostrar lo contrario.

Ion Aramendi fue el encargado en GH VIP: El debate de trasladar a la audiencia la versión oficial del programa. “Ya lo sabéis. Oriana ha abandonado y muchas han sido las teorías que se han publicado sobre esto. No nos vamos a poner a discutir sobre ellas, la relación contractual de Gran Hermano es solo con Oriana, con nadie más. Ella quería que entrara su novio y nunca hubo un acuerdo para que eso sucediera. Solo aquí en El debate, vamos a ver las imágenes íntegras y vamos a conocer el verdadero motivo de su abandono”, ha dicho Ion Aramendi al comienzo del programa.

En dichas imágenes Oriana está fuera de sí y asegura que quiere abandonar la casa. “Quiero abrir la puerta y largarme. No aguanto más, quiero hablar con mi representante. Tengo ganas de irme, no soporto estar aquí. Ábreme, que me quiero ir por producción. Me quiero ir, no aguantó más”, ha expresado de manera desesperada.

Por su parte, Oriana ha hecho uso de las redes sociales para dar su versión de lo ocurrido. “Desmiento completamente lo que se pretende hacer creer del vídeo que han subido en la cuenta de GH porque no me refería a abandonar el reality, sino a que se pusiese fin a los insultos que recibía constantemente de parte de otro concursante. Por cierto, la palabra abandono jamás ha salido de mi boca porque jamás quise hacerlo. Y cuando pedimos salir de la puerta del confesionario, lo hacemos todos cuando estamos agobiados y es allí de tras donde nos sientan y nos suele atender sea de producción que psicólogo”, ha contestado.

Según la postura de la influencer el programa miente y lo hace para ganar audiencia. “Intentando subir audiencia con un falso abandono. Anunciando que el domingo se hablará de esta falsa información”, ha explicado en una story de Instagram.

No se trata de la primera expulsión de Oriana. La influencer, de oriegen venezolano, cuenta con un historial televisivo repleto de polémicas. Ha participado en numerosos realities de Mediaset y recientemente finalizó en segunda posición de Grande Fratello VIP, la versión italiana de GH VIP. Su carrera en la televisión comenzó hace 10 años. En 2013 Oriana entraba en Mujeres y hombres y viceversa con el objetivo de encontrar el amor. Tras un breve paso como pretendienta, alcanzó el trono del programa y salió de la mano de Tony Spina. Un año después, la pareja se mudó a Chile para participar en Amor a prueba. La experiencia no acabó bien para Oriana y Tony. Los celos acabaron con su relación sentimental.

Su periplo en Chile continuaría de la mano de ¿Volverías con tu ex?, donde conoció a otro de sus novios, Luis Mateucci. En primera instancia la expulsaron por saltarse las normas, pero pasado un tiempo volvió al programa y consiguió la victoria final. La pareja probó suerte en Doble tentación, pero fueron expulsados por infringir las normas del programa.

En España ha probado fortuna en varios realities. Fue protagonista de una aventura efímera en Supervivientes, donde abandonó 48 horas después de su entrada. Telecinco le brindó una nueva oportunidad en GH VIP, pero acabó con idéntico resultado: abandono por la escasa comodidad de la casa. En 2020 inició su andadura en La casa fuerte con Iván González, que por entonces era su pareja. En este formato tuvo mejor suerte y llegó hasta la final. Cuando salió de La casa fuerte ejerció de colaboradora en varios espacios de Mediaset hasta su ingreso en Grande Fratello VIP. En el reality italiano se alzó con un segundo puesto y encontró el amor junto a Daniele dal Moro, su actual pareja.