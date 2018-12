El aumento de pecho de Julia Roberts para salir en la tele

Julia Roberts acudió al famoso programa de televisión de Ellen DeGeneres y la presentadora le regaló unos pechos postizos de plástico con los que la actriz de Pretty Woman no dudó en posar divertida. Como Roberts se ha abierto hace poco un perfil de Instagram, el objetivo era aumentar el número de seguidores en esta red social y, de hecho, DeGeneres lo consiguió: la actriz ya cuenta con 3,3 millones de fans y la imagen en cuestión cosechó más de 262.000 'me gustas'.No faltaron otros elementos clave de una publicación viral: un bikini, un recuerdo nostálgico, comida y amigos, como el también actor Dermot Mulroney, con el que compartió plano en la película La boda de mi mejor amigo. Toda una sesión de fotos al estilo de las Kardashian que ha dado la vuelta al mundo gracias al bueno ojo de Ellen DeGeneres.