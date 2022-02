Rocío Carrasco 'sustituye' a su hija en 'El programa de Ana Rosa'

El programa de Ana Rosa ha dado la sorpresa este miércoles al tener como invitada en plató a Rocío Carrasco. Joaquín Prat ha charlado con la hija de Rocío Jurado en el mismo sofá en el que la hija de ella, Rocío Flores, suele sentarse como tertuliana. Carrasco ha adelantado que en la próxima entrega de su programa, Montealto:regreso a la casa, se mostrará un documento -de 48 folios exactamente- en el que la chipionera cuenta sus vivencias con Antonio David Flores. Además, Rocío ha mostrado su preocupación acerca de su hija Ro, a la que pretende dejar de lado a partir de ahora en su cruzada contra los Mohedano y José Ortega Cano.

"Me encantaría reescribir mi historia", ha manifestado. "Qué duda cabe que si lo pudiera hacer mis hijos hoy estarían conmigo. Cometí el error de dar la custodia compartida a un psicópata. Lo hice porque no quería hacer daño a dos niños pequeños", se ha defendido la invitada ante Joaquín Prat. Sobre su primogénita ha dicho: "A mí me mata y a ella le causa dolor. Vamos a centrarnos en la otra parte de mi vida, que es la que tengo que seguir contando para ir hacia adelante". Al defender su postura, ha justificado que ella no está capacitada "ni emocional, médica ni personalmente" para seguir hablando del tema en público: "Las circunstancias no son las más adecuadas. Tengo esperanza de que algún día se pongan las cosas en su sitio y cada uno sea consecuente y consciente. Necesito tiempo para recuperarme".

Durante su intervención en el programa, Rocío Carrasco ha hecho un breve balance sobre su actual relación con el resto de miembros de su familia y, por esta razón, se ha aventurado a valorar cómo se sentiría Rocío Jurado por haber roto su silencio. "Mi madre estaría orgullosísima de mí por haber sido capaz de hablar, de enfrentarme, de vencer el miedo... Por un montón de cosas, estaría orgullosa de mí al comprobar que ese testimonio, esa valentía y esa fortaleza me ha ayudado a mí y a otras mujeres a darse cuenta y a dar visibilidad de lo que es el maltrato psicológico y la violencia vicaria", reconoce con orgullo.

Por último, adelanta que las palabras de su progenitora sobre Antonio David serán muy esclarecedoras. "Son 48 folios en los que Rocío Jurado cuenta lo que vivió con el ser (como llama ella a su ex marido), también narra su vida y la mía, porque expone el sufrimiento. Lo narra de una forma descarnada, y narra la vivencia de una forma muy fuerte. El equipo está preparando un documento audiovisual que se va a hacer público el viernes. Este viernes, Rocío Jurado habla", anuncia.