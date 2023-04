Shakira insiste en su punto más vulnerable y le vas a dar la razón

La cantante colombiana inicia una nueva etapa de su vida en Miami, con sus hijos Sasha y Milan en su nuevo centro escolar y ya todos instalados en la casa que tenía ya Shakira en Miami.

La ex de Gerard Piqué pide no verse tan perseguida ahora por los fotógrafos y reporteros como sucedía en sus años de Barcelona y de ahí el comunicado que ha emitido a través de instagram. Considera que han sufrido acoso durante todos este tiempo. "Extiendo esta petición ya no como artista, sino como una madre que desea proteger y cuidar del bienestar psicológico y emocional de sus hijos para que puedan vivir una vida sana y feliz, como todo niño lo merece", pide.

Recuerda que los niños han tenido "un año muy difícil" con la ruptura y con un "incesante asedio y persecución sin tregua por parte de paparazzis y varios medios de comunicación en Barcelona". "Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas pido encarecidamente a los medios de comunicación, en nombre de mis hijos, que por favor respeten su derecho a la intimidad", ha pedido la colombiana, por "la salud y la integridad física y emocional" de sus hijos.