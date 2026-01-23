El abogado de Julio Iglesias ataja por la vía rápida: en España no se pueden juzgar las demandas de las extrabajadoras

La noticia ha sido un impacto por lo rápido de la resolución, que además no es recurrible. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no puede investigar las denuncias de dos exempleadas de Julio Iglesias, ya que son extranjeras y los presuntos delitos han ocurrido en República Dominicana y Bahamas. No hay jurisdicción para asumir el caso y no hay forma de atenderlo en España. Ni siquiera por el punto de vista de la trata de personas, punto clave, según lo emitido por la Fiscalía.

El trabajo del equipo jurídico contratado por Julio Iglesias, liderado por el penalista José Antonio Choclán, ha atajado el caso por la vía rápida La decisión del Ministerio Público no deja lugar a dudas ni a futuros planteamientos al no poder asumir la justicia española el suceso, para investigar unos hechos que, presuntamente, habrían ocurrido a miles de kilómetros de nuestras fronteras.

Desde que se conocieron las denuncias de dos exempleadas por supuesta agresión sexual, trata de seres humanos y delitos laborales, la estrategia de Choclán. contratado dos días después de surgir unas denuncias que dinamitaban la reputación de Iglesias, ha sido quirúrgica.

Choclán identificó rápidamente el talón de Aquiles de la querella: la competencia territorial del caso que respaldan organizaciones que han acogido a las dos demandantes de unos hechos acaecidos en las mansiones del cantante en el año 2021. Incluso ante el delito de trata de seres humanos, que permite cierta persecución extraterritorial, Choclán supo señalar la ausencia de los requisitos necesarios. No existe conexión material con España que justifique que la Audiencia Nacional asuma una causa de esta naturaleza.

El argumento de la defensa del cantante ha sido conciso. Los hechos denunciados: tocamientos, humillaciones y agresiones sexuales, han tenido lugar fuera de España, en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas). Ni las víctimas son españolas, ni residen en España, ni los presuntos implicados junto al cantente tienen su domicilio aquí. Choclán ya tenía en perspectiva otras argumentaciones y también pidió personarse en la toma de declaración de las denunciantes, que ya no se efectuarán por funcionarios españoles.

En su resolución, recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo sería además dudosa ya que España no puede actuar en otros países, en competencia con las leyes y actuaciones de los lugares de origen de los preseuntos delitos. Tanto la República Dominiciana como Bahamas tienen competencia efectiva para investigar. Otro asunto será de qué manera estas denuncias, aunque no lleguen a investigarse en España, han afectado y afectarán a la imagen y prestigio del cantante.

Este archivo supone una victoria estratégica a las primeras de cambio para JUlio Iglesias. Al cerrarse la vía preprocesal en España, la acusación se queda sin el altavoz judicial europeo, dejando a las denunciantes con la única opción de acudir a los tribunales del Caribe.

Paralelamente a la batalla en los juzgados resuelta este viernes, Julio Iglesias, asesorado por su abogado, reaccionó el jueves publicando capturas de conversaciones de WhatsApp con las denunciantes. En esos mensajes presentados por el artista, el tono distaba mucho del relato de terror descrito en la denuncia. Mensajes afectuosos como "Todos los días a tu lado son valiosos para mí. Te quiero mucho" fueron exhibidos por el cantante para demostrar, según sus palabras, la "falsedad" de las acusaciones.

Iglesias justificó esta filtración interesada alegando indefensión. Ante la negativa de la Fiscalía de facilitarle inicialmente el contenido de la denuncia formal, el artista consideró que las redes sociales eran el único medio para contrarrestar el daño a su imagen Su "defensa por WhatsApp" ha servido para contraatacar las denuncias.

La resolución de la Fiscalía neutraliza el camino por España. Eso sí, el relato de las extrabajadoras cuasa consternación. Una empleada de hogar y una fisioterapeuta describieron un ambiente de "control y acoso continuo" que habría durado años, según la investigación periodística llevada a cabo por eldiario.es y Universion.

La Audicencia Nacional remite a que deben llevar la denuncia ante los órganos judiciales de los países donde ocurrieron los hechos, lo que supone un alto coste en dinero, tiempo y plazos. Y la influencia de una figura como Julio Iglesias es considerable en un camino que se complica para las dos denunciantes.

Choclán, vencedor de un primer round aparatoso, ha cerrado la puerta de la Audiencia Nacional al caso.