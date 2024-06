El acercamiento de Laura Sánchez y Aitor Ocio por la graduación de su hija

Laura Sánchez y Aitor Ocio mantuvieron una férrea batalla judicial por la custodia de su hija Naia. Hace unos años hicieron las paces porque entendieron que esa era la mejor noticia para su hija. Naia, que en agosto cumplirá 17 años, acaba de graduarse en un centro americano de Bilbao, donde reside con su padre. En el acto de graduación han estado presentes los dos progenitores de la joven, una vez enterrada el hacha de guerra.

La modelo, que acaba de separarse de David Ascanio tras 15 años de relación sentimental, y el exfutbolista del Athletic Club han posado felices junto a su hija, que ha vivido uno de los días más especiales de su vida. Aitor Ocio ha compartido una bonita estampa familiar en su cuenta de Instagram que ha acompañado de un emotivo mensaje.

“Ayer fue un día de esos que quedará siempre en la memoria. Un día que marcaba el fin de una etapa y el comienzo de otra. Fue un día de sentimientos enfrentados, en el que derramé lágrimas de emoción y de felicidad pero, a la vez, también de tristeza y de nostalgia. De felicidad y satisfacción por la brillantez con la que has alcanzado tus objetivos. De nostalgia, porque, toca decir adiós a unas aulas que te vieron llegar cuando eras una niña y de las que te despides, convertida en una mujer maravillosa”, ha escrito.

El deportista ha realizado un recorrido por la vida de su hija, que seguro que no ha sido fácil debido a la contienda legal que protagonizaron sus padres, con ella justo en medio de la ecuación. “¡Hija, qué orgullosos nos sentimos todos de ti! Parece que fue ayer cuando comenzaste este viaje que ahora toca a su fin. Un viaje tan apasionante como exigente, en otro idioma y con unos compañeros con los que has forjado amistades de esas que son para toda la vida. Nadie nos dijo que iba a ser fácil. En estos años, tú lo sabes, ha habido momentos muy buenos y otros que no lo han sido tanto. Pero, tanto frente a uno como a los otros, siempre has sabido salir adelante con esfuerzo, constancia y espíritu de superación”, ha destacado.

Aitor Ocio ha agradecido la labor que han desarrollado los profesionales del centro educativo en el que ha estudiado su hija, antes de anunciar la llegada de una nueva etapa para Naia. “Muy pronto dará comienzo el siguiente viaje que será igual de apasionante o más. Te quiero, vikinga”, ha finalizado.

Naia, que ha seguido los pasos de su padre en el fútbol, juega como delantera en el Bizkerre B. La joven tiene previsto marcharse el próximo curso a Estados Unidos, donde compaginará su carrera deportiva con los estudios en la Universidad de Connecticut. Así anunciaba el mencionado centro el fichaje de la futbolista vasca. “Muy felices de anunciar el compromiso de Naia Ocio con University of Connecticut. Delantera de altísimo nivel que llegará a un espectacular destino. Estamos deseando verte allí”.