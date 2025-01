Achraf Hakimi se derrumba al hablar de su ruptura con Hiba Abouk

Achraf Hakimi, dos años después de la traumática separación de Hiba Abouk, ha roto su silencio en el canal de YouTube de Anas Bukhash. El jugador del PSG se ha sincerado como nunca antes lo había hecho para hablar de los dos momentos más duros de su vida: la ruptura con la madre de sus hijos y la acusación de violación que interpusieron contra él.

Hakimi ha confesado que es la primera vez que habla públicamente de la acusación de violación, un asunto que se encuentra en manos de la justicia. “La verdad es que, cuando tenemos éxito y las cosas van bien, nos convertimos en un blanco fácil para determinadas personas. No puedes confiar en mucha gente que te rodea. Cuando pusimos este asunto en manos de la justicia vimos que era solo una forma de chantajearme. Todo esto se resolverá pronto, toda la verdad saldrá a la luz y podremos hablar más sobre ello. He aprendido a no confiar en demasiadas personas y que en este mundo hay que tener cuidado”, ha contado.

El futbolista marroquí ha pasado de puntillas por la separación con Hiba Abouk, la madre de sus dos hijos. Lo recuerda como el peor momento de su vida e incluso no ha podido reprimir las lágrimas. “Desde mi divorcio he aprendido a cuidarme y quererme más a mí mismo y a las personas que me rodean. Cuando estaba con mi exmujer aceptaba cosas que ahora no aceptaría”, ha confesado.

El jugador formado en la cantera del Real Madrid también se ha referido al revuelo que se montó cuando Hiba Abouk descubrió que todos los bienes de su marido estaban puestos a nombre de su madre. “Desde pequeño he cogido dinero y yo no podía manejarlo al ser menor de edad, entonces era mi madre quien lo gestionaba. Ella siempre me ha ayudado con el dinero. Porque cuando tienes éxito hay muy pocas personas en las que puedes confiar, y tu madre es la que te va a querer con o sin dinero, y lo va a intentar proteger para que el día de mañana siga habiendo. Mi madre no empezó a manejar mi dinero después de casarme, sino que lo hacía desde siempre y así siguió funcionando, ¿por qué iba a cambiarlo?”, ha explicado.

Achraf Hakimi e Hiba Abouk, muy elegantes en una de las ediciones del Festival de Cine de Cannes. / GTRES

Hakimi ha reconocido que ya se ha recuperado de la traumática separación de Hiba Abouk y que podría ser un buen momento para enamorarse de nuevo. “Estoy abierto, estoy soltero y me encuentro bien”, ha asegurado. En los dos últimos años no se le ha conocido pareja, mientras que su exmujer si ha optado por rehacer su vida sentimental y mantiene una relación con Antonio Revilla tras un breve romance con Álvaro Muñoz Escassi.