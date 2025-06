La actitud de Cristina Pedroche ante los exámenes: nunca se dejaba copiar

En estos días muchos estudiantes españoles se están enfrentando a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Con el futuro académico en juego es normal que los nervios estén a flor de piel. Sobre este asunto han hablado en la mesa de debate de Zapeando dirigida por Dani Mateo.

Antes de dar paso a un reportaje de Telemadrid en la Universidad Complutense donde han testado el ánimo de los alumnos, Cristina Pedroche ha incidido en la presión que soportan los estudiantes en esta cita tan crucial. “Los chavales están sometidos a muchísima presión”, ha indicado.

En el reportaje de Telemadrid se han recogido diferentes reacciones de los alumnos. “Por fuera bien, pero por dentro estoy muriéndome”, “No he dormido mucho, tenía pesadillas con Galdós”, “Un montón de nervios, a esperar que salga bien” o “La verdad es que, al final, nos jugamos la nota para entrar a la universidad”, han sido algunas de las palabras que ha recogido la reportera a pie de calle.

Después de escuchar los testimonios de los estudiantes, Dani Mateo ha rememorado viejos tiempos. “Me he puesto muy nervioso. ¡Qué nervios solo de recordarlo!”, ha señalado. “Fue el día de más nervios de mi vida. Y me sentaba muy mal la gente adulta que decía que no era para tanto”, ha comentado Nacho García. “Hice la prueba como un señor. El primer día, bien. Y salí a celebrarlo. Y luego me dio nota solamente para Derecho”, ha aclarado Miki Nadal.

El momento cumbre llegaría con la intervención de Cristina Pedroche, que no estaba muy por la labor de hablar de su experiencia personal. “Es que yo prefiero no hablar de esto. Si vas estudiando todos los días, luego cuando llega eso te pones nerviosa, lógicamente, pero…”, ha manifestado.

La televisiva ha desvelado que nunca se dejaba copiar en los exámenes. “Y si alguien me copiaba se lo decía al profesor”, ha añadido. “¡Qué asco de persona! Desde que la conozco es así. Y lo peor es que ha procreado y ahora van a salir dos como ella”, ha sentenciado en clave de humor.