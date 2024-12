Cómo se ha puesto en forma Cristina Pedroche para las Campanadas 2024

La cuenta atrás comienza y Cristina Pedroche está a punto de vivir uno de los momentos más esperados del año, las Campanadas. Desde hace más de diez años, la joven madrileña vive en uno de los balcones de la Puerta del Sol el último día del año y da comienzo al año que entra rodeada de cámaras, compañeros de televisión y su familia más cercana. La preparación para llegar bien a este momento tan esperado, Pedroche se prepara a lo largo del año y más intensamente en las últimas semanas.

La presentadora se cuida mucho y hace mucho deporte a lo largo de todo el año y es que Pedroche está muy concienciada con tener una vida sana que le permita dar su mejor versión para su hija, principalmente, además de para sentirse bien consigo misma. En ocasiones anteriores ha confesado que "En estas fechas ya estoy muy nerviosa. Necesito que todo salga bien. Y los preparativos son cruciales".

Preparativos de Cristina Pedroche para las Campanadas

La mujer de Dabiz Muñoz cuida su físico ejercitándose continuamente, ya que practica yoga con asiduidad y también hace entrenamientos personalizados que le permiten combinar su actividad profesional y su vida personal. "Ahora mis entrenamientos necesitan más descansos, porque hay distracciones", confesaba con anterioridad Cristina Pedroche, porque incluso entrenando está su hija presente.

"No hace falta hacer un número exacto de repeticiones, lo suyo sería estar mínimo entre 30-45 segundos en cada postura. Máximo no hay, pero con 2 minutos en cada una podéis notar los beneficios mucho más rápido. No obstante, lo más importante es que escuchéis a vuestro cuerpo, y os vayáis dejando fluir para estar más o menos tiempo en cada posición". Aseguraba la joven en un vídeo publicado en diciembre de 2023.

Recientemente, Cristina Pedroche se ha apuntado a pádel, un deporte mucho más físico y que también permite la interacción con otras personas, ya que se requieren cuatro jugadores. Aunque lleva pocas clases, la presentadora parece estar disfrutando mucho de este nuevo deporte, como así ha quedado reflejado en su Instagram.

En cuanto a belleza, la joven suele aprovechar los últimos días de diciembre para hacerse una limpieza o una exfoliación en la cara, algún tratamiento hidratante y también suele acudir a realizarse la manicura para llevar las manos impecables. Aún quedan algunos días para que se desvele cuál será el diseño elegido por Cristina Pedroche para esta ocasión, el único detalle conocido hasta el momento es que la diseñadora del mismo será andaluza, Inma Linares.

"Es una responsabilidad porque es el último programa del año, la última retransmisión, la noche más mágica del año y quiero que salga todo perfecto y estar a la altura de esa magia que se desprende en la Puerta del Sol cada 31 de diciembre. Es algo único y haberlo podido repetir tantos años es una suerte. Este año me lo tomo como una ilusión renovada, con una ilusión extrema. Creo que es el año más grande de todos y que cada uno lo entienda como quiera. Es el año en el que más Pedroche va a haber. Va a ser un año a lo grande", promete la colaboradora de Zapeando.