Alarma por el estado de salud de Jordi González, fuera de la televisión desde hace varias semanas

Jordi González ha pasado por un bache de salud que le mantiene alejado de los platós de televisión. El presentador de D Corazón enfermó tras un viaje de ocio a Colombia durante la pasada Navidad. Él mismo se encargó de actualizar su estado de salud en el mencionado programa. “La semana que viene, en teoría estoy allí. Ayer empecé a sentirme fatal… No sé qué me pasó, me puse a llorar, a toser… Suele pasar que cuando estás de vacaciones te pones malito”, aclaraba.

Sin embargo, su ansiado regreso aún no se ha producido, ya que el problema de salud ha resultados ser más grave de lo que se pensaba en un principio. Así lo ha desvelado Informalia que ha tenido acceso al círculo cercano del presentador catalán. “Ha estado mucho más grave de lo que podéis imaginar”.

El periodista, que continúa con su recuperación en casa, ha estado ingresado por una afección que le ha impedido levantarse de la cama durante unas semanas. “Han sido varias las ocasiones en las que la situación fue bastante crítica. En Colombia ingresó en un hospital a los pocos días de llegar porque empezó a encontrarse muy mal, y ha estado ingresado hasta que la situación mejoró. A finales de marzo, los facultativos decidieron que ya podía volar”, señala el mencionado medio de comunicación.

Jordi González regresó a España, pero seguía sin encontrarse bien. “Primero, tuvo que pasar por otro centro médico y, cuando se aseguraron de que estaba en condiciones de volver a casa para finalizar la recuperación, le dieron el alta”, añade.

Jordi González está deseando volver al programa 'D Corazón', el espacio que presenta junto a Anne Igartiburu en La 1. / RTVE

En su domicilio, donde última su proceso de recuperación, está recibiendo la visita de familiares y amigos. Además, los fisioterapeutas están acudiendo a su casa para intentar que la recuperación sea lo antes posible. El presentador, optimista por naturaleza, está deseando volver a la rutina y encargarse de sus quehaceres profesionales. “Él lo que quiere es estar fuerte cuando antes para volver al programa que presenta en Televisión Española. No os podéis imaginar las ganas que tiene de poder trabajar”, finaliza la fuente citada por Informalia.

Jordi González presenta desde hace un año el programa D Corazón en TVE junto a Anne Igartiburu. El presentador catalán inició hace un año una nueva etapa profesional en TVE tras encabezar numerosos proyectos en Mediaset. Precisamente, la cadena pública emprenderá en los próximos días un nuevo rumbo con el estreno del magacín La familia de la tele. En el nuevo programa de La 1 estarán presentes varios excompañeros de Jordi González en Mediaset. De momento, el periodista no tiene fecha de regreso mientras se recupera de las secuelas de una grave dolencia que empezó a mermar su cuerpo durante un viaje a Colombia, una zona de América del Sur muy frecuentada por el presentador.