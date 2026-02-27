Alejandra Rubio destapa su vena literaria con una novela sobre un triángulo amoroso

Alejandra Rubio ha presentado su primer libro en 'Vamos a ver', el programa de Telecinco en el que colabora de manera habitual.

Alejandra Rubio ha sorprendido a todo el mundo con su nueva faceta de escritora. La hija de Terelu Campos ha visto como uno de sus sueños se ha cumplido con la novela Si decido arriesgarme, en una inmersión en la literatura bajo el pseudónimo de Ale Rubio. La colaboradora de Vamos a ver ha explicado cómo se siente tras dar a luz a su primera novela.

“He parido mi primera novela y estoy súper contenta. Ya está en preventa y sale a la venta físicamente el 13 de mayo. La podéis comprar para que no os quedéis sin ella”, ha empezado diciendo en el programa en el que colabora de manera habitual.

Alejandra ha reconocido que no le ha resultado fácil compatibilizar la crianza de su hijo Carlo con la puesta en marcha de su primera novela. “Han sido dos años muy complicados. He sacado tiempo de las piedras. Es una novela romántica-erótica y le quiero dar las gracias a Planeta”, ha explicado.

La nieta de María Teresa Campos en Si decido arriesgarme sumerge a los lectores en una historia de ficción repleta de tensión, dilemas morales y una trama basada en un triángulo amoroso. “Este libro es un trozo de mí y estoy deseando que podáis leerlo”, ha destacado.

Si decido arriesgarme nos acerca la historia de Karla, cuya vida parece estable y bajo control hasta que Ulises se cruza en su camino. La joven acaba de llegar a Madrid desde Cantabria con una ilusión enorme. Su objetivo es empezar una nueva etapa universitaria y mantener a flote su relación sentimental con Marcos, su novio, un tipo serio, estructurado y cada vez más distante. Sin embargo, todo se complica con la aparición del hermano de su pareja, recién salido de prisión y cuyo pasado nadie se atreve a mencionar. Ulises, guapo, tatuado y con una mirada que desarma, lo removerá todo en la vida de Karla.