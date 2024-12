Ana Mena y un merecido descanso en el año de su confirmación

El 2024 ha sido el año de la consagración definitiva de Ana Mena. La cantante de Estepona, que el pasado año formó parte de las Campanadas de TVE, ha vivido un año muy intenso gracias a Bellodrama Tour, con el que ha recorrido todos los rincones de España. La traca final será el día 22 de diciembre en el WiZink Center de Madrid, una cita que está preparando con esmero y todo su cariño. Eso sí, la artista ya ha anunciado que tras el concierto necesita parar para reponerse de uno de los años más ajetreados de su carrera musical.

A través de un comunicado que ha compartido en las redes sociales ha dejado clara cuáles son sus intenciones. “Como cada vez que vivo un final de etapa, ya voy sintiendo esa nostalgia. Siento que tengo tanto que agradeceros que mi forma de hacerlo es dar un show inolvidable ese 22 de diciembre, porque los cierres, también hay que celebrarlos. Quiero que sepáis que absolutamente todos los shows de esta gira tienen un lugar precioso en mi corazón y ha sido un regalo haberos tenido tan cerca, en cada ciudad, en cada escenario, en cada festival… Todos los conciertos durante este año y medio han sido demasiado especiales para mí y nos dejamos el alma en cada uno de ellos. Cuando anunciamos la fecha de El Gran Bellodrama pensé en un cierre por todo lo alto”, ha comenzado diciendo.

El Gran Bellodrama es la cita más importante del 2024 para Ana Mena. “Y no porque sea el WiZink ni porque sea en Madrid, sino porque es el cierre, es el final de una etapa que me ha marcado y que ha significado mucho para mí, musical y personalmente, y que me ha hecho conectar con muchas personas también por primera vez. Sé que muchos de vosotros me acompañareis ese día desde muchos sitios. Por eso lo anunciamos así, como un show único (básicamente porque es inviable repetir algo como lo que estamos preparando por muchas razones) y si decidí hacer esto hace algún mes es porque es mi sueño montar este concierto. Es mi sueño terminar así este tour y esta era. Y es la manera más sincera y honesta que he encontrado de agradeceros todo lo que me dais todos los días. Espero que salgáis felices de ese recinto, porque para mí, no existe premio ni satisfacción más grande que esa”, ha explicado.

La artista malagueña ha anunciado que necesita descansar para coger fuerzas y volver con más energía si cabe. “Después del 22 de diciembre me tomaré un pequeño descanso que creo que necesito para crear lo siguiente y dar lugar a otros proyectos que me encantan. Este año hemos trabajado infinito y he hecho muchas cosas, he empalmado días y días con unas cosas y otras, y me han faltado muchas horas de sueño, y ha sido maravilloso también. Era el momento de eso. También por eso no he tenido tanto tiempo ni la calma de sentarme a explorar como me hubiera gustado, así que creo que ahora toca eso y también me emociona mucho. Ojalá os guste y lo abracéis tanto como a Bellodrama. Os amo mucho y gracias siempre por tanto”, ha terminado.