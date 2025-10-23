Ana Mena revela la edad a la que mantuvo su primera relación sexual

Ana Mena ha pasado por los micrófonos de Cara C, el programa de Los40 que presenta la periodista musical Cris Regatero. La artista malagueña ha promocionado su nuevo tema, Lárgate, en una de sus entrevistas más íntimas en las que ha tocado temas de su vida personal de los que no suele hablar.

Desde comienzos de año sale con el actor Óscar Casas. Ana Mena ya conoce a su familia con la que ha compartido un viaje a El Salvador durante el pasado verano. Lo suyo ha sido un auténtico flechazo. Están muy unidos y Óscar Casas prácticamente es uno más de su equipo a nivel musical. “Es casi parte de mi equipo. Me ayuda con los vídeos, con la elección de las canciones, le pregunto qué partes cambiaría de una canción. Es muy participativo, se involucra mucho en las cosas que hago y eso me hace sentir supervaliosa”, ha explicado.

Para la intérprete de Lárgate cada persona necesita su tiempo a la hora de estrenarse en el ámbito sexual y no es aconsejable ajustarse a los patrones que se siguen en la actualidad. “Me llegué a sentir presionada por lo que se supone que tiene que pasar a cierta edad. Luego te das cuenta de que es absurdo, que cada persona tiene su ritmo y que no hay un momento para cada cosa, sino cuando tú lo sientes”, ha reconocido.

Ana Mena ha confesado la edad a la que mantuvo su primera relación sexual. “Con casi 25 años. Si esto puede servir de alguna manera como mensaje positivo a quienes no hayan sentido que haya llegado el momento y se sientan presionadas por la sociedad y por lo que dicta que tiene que ser, me contenta poder decir que no hay tiempo, no existe una edad y la decisión la tiene cada uno cuando la siente”, ha declarado.

La cantante natural de Estepona ha asegurado que ha llegado a mentir en varias ocasiones cuando le han preguntado por el tema, en una clara alusión a sus apariciones en La Revuelta o La Resistencia, los espacios presentados por David Broncano. “Yo siempre mentía porque no sentía la seguridad como para decir la verdad”, ha concluido.