Anabel Pantoja, completamente rota tras separarse de David Rodríguez

La distancia nunca es una buena compañera de viaje. Y si no que se lo pregunten a Anabel Pantoja que cada vez lleva peor el tener que separarse de su novio, David Rodríguez. La influencer ha compartido un vídeo en el que se despide con todo el dolor de su corazón del padre de su futura hija. Ambos tienen que llevar su relación a distancia debido a sus compromisos laborales. Aunque es algo a lo que debería estar acostumbrada, Anabel sufre mucho cuando llega el momento de la despedida.

Por su parte, David Rodríguez está de enhorabuena. El fisioterapeuta ha anunciado una feliz noticia en el perfil de su clínica, situada en Córdoba. Su negocio está en pleno auge y acaba de incorporar a un nuevo profesional que prestará sus servicios en el centro de David Rodríguez. “Soy fisioterapeuta y doctor en osteopatía y estoy encantado de unirme al equipo de David”, ha dicho su reciente fichaje.

La gestión de la clínica de fisioterapia es el motivo de la distancia existente entre Anabel y su novio. Aunque él hace todo lo posible por estar con Anabel, ya que también realiza servicios de fisioterapia en Gran Canaria, la distancia es un hándicap para la sobrina de Isabel Pantoja, que con el embarazo tiene las emociones a flor de piel. Por ello, cada despedida en el aeropuerto es un auténtico calvario para la exconcursante de Supervivientes.

La influencer se ha abierto en canal con sus seguidores para dejar constancia de lo complicado que está resultando el hecho de separarse del padre de su futura hija. En el vídeo, Anabel ha expresado sus sentimientos al borde de las lágrimas. “He querido dejar el móvil y aprovechar el tiempo que está aquí David, pero buah, se me hace totalmente jodido cuando le dejo en el aeropuerto porque es como ¿y ahora qué? Buf, me entra como unas ganas de llorar, una tristeza. Sé que no pasa nada, llevamos viviendo así mucho tiempo, pero ahora se me hace más difícil”, ha recalcado.

Anabel quiere criar a su pequeña en Gran Canaria, por lo que se desconoce qué pasará cuando nazca su retoño. De momento, una sigue en Gran Canaria y el otro en Córdoba, aguantando como buenamente pueden el peso de la distancia.