Andrea Duro y lo difícil que resulta quitarse el cliché de Yoli casi dos décadas después

Andrea Duro ha regresado a la primera plana gracias a su papel en la nueva serie de Telecinco, La Favorita 1922. Desde su primer papel destacado en la serie juvenil Física o Química, donde encarnó el personaje de Yoli, hasta la actualidad en la serie de época de Telecinco han pasado casi 20 años. La actriz madrileña, durante la promoción de La Favorita 1922, puso el foco en la figura del coordinador de intimidad, un rol imprescindible en todos los rodajes y del que se habla bastante poco.

“Me parece una figura necesaria e importante, porque hay que pactar. Ser actor a veces es una cosa muy compleja y no todo el mundo trabaja de la misma manera. Hay compañeros, tanto actores como directores, que trabajan con un método que es totalmente adecuado y respetable, pero otros van con todo y se creen que cualquier cosa vale por el simple hecho de estar trabajando”, ha declarado en una entrevista para Vertele.

“Es por eso que me parece muy importante que exista en rodaje la figura del coordinador de intimidad, para que se tenga una reunión previa con el director y los actores, y se pacte lo que se vaya a rodar para que luego no haya ningún malentendido. Y no solo eso, sino que también esté en el set de rodaje como si de un guardia se tratase, para ver si se cumple aquello que se ha pactado”, ha señalado.

La actriz ha reconocido que hay secuencias, sobre todo las de sexo, que precisan del control del coordinador de intimidad. “Hay gente que se siente muy violenta o no está tan cómoda, sobre todo en las escenas de sexo, que son secuencias que no son agradables. Todo lo que sea mejorar y hacernos un favor, estoy totalmente de acuerdo”, ha añadido.

La intérprete es consciente de que el papel de Yoli en Física o Química le acompañará para siempre. Una etiqueta difícil de quitar por el impacto que tuvo en febrero de 2008, la fecha de su estreno en Antena 3. “Es verdad que hubo un punto en el que dije: ‘bueno, ya está ¿no?’ Pero también entiendo que es la serie con la que empecé, la que marcó un antes y un después en mi vida, en mi carrera y en todo y que, encima, fue un gran éxito en la televisión de este país. Supongo que nunca me podré quitar la etiqueta de actriz de Física o Química y no me molesta”, ha asegurado.

La actriz, de 33 años y natural de Fuenlabrada, se dio a conocer en la pequeña pantalla con tan solo 15 años cuando protagonizaba las primeras tramas del Instituto Zurbarán en Física o Química. No obstante, unos años antes ya empezaba a tener claro que se quería dedicar a la interpretación.

“Mi madre siempre ha hecho teatro, tienen un grupo amateur en Fuenlabrada, y desde niña nací con esa cosa. Siempre bailaba, con cuatro o seis años empecé con teatro en el colegio. Era un hobby para mí aunque nunca pensé que sería mi vida. Cuando tenía 12 años, mi madre consiguió el teléfono de una agencia más enfocada a temas publicitarios hasta que con 15 me llamaron para los castings de Física o Química y fue un poco suerte. Tanto Antena 3 como Boomerang estaban buscando actores jóvenes y que no fueran conocidos, encajé en ese perfil y, tras cinco o seis pruebas, me llamaron”, dijo en una entrevista.

Después de Física o Química ha enlazado diversos proyectos hasta llegar a la actualidad con La Favorita 1922. La intérprete ha participado en series como El secreto de Puente Viejo, Amar es para siempre, Gran Hotel, Velvet, La catedral del mar, Promesas de arena o La que se avecina. También ha hecho sus pinitos en el cine prestándose para títulos como Tres metros sobre el cielo, Por un puñado de besos, Perdona si te llamo amor, Nueva tierra, Pequeños calvarios, Promoción fantasma, entre otras películas.

Andrea Duro no suele ser muy cristalina con su vida sentimental. Siempre ha optado por la discreción, aunque sí ha protagonizado varios romances. Una de sus primeros novios fue Joel Nosqued, con el que mantuvo una relación de tres años. Le han seguido otros nombres como Adrián Ros o el exfutbolista del Real Madrid, Javier Chicharito Hernández. Hasta el año 2021 estuvo saliendo con el modelo Juan Betancourt. Con el deportista Ale Galán mantuvo una relación de dos años y medio que finalizó en 2024. Precisamente, a finales del año pasado, se le vio bien acompañada por un actor con el que se desconoce si mantiene viva la llama del amor.