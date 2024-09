Anne Igartiburu deja en evidencia a Alba Carrillo en ‘D Corazón’

Alba Carrillo es una tertuliana televisiva que aparece en todas las salsas. La modelo, que actualmente colabora en el programa D Corazón de La 1 tras su abrupta salida de Mediaset, suele mojarse en todos los temas que se abordan en el programa y no le importa entrar al trapo cuando se trata de un asunto que le concierne de manera personal.

La hija de Lucía Pariente no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar de sus exparejas. Precisamente, en su última intervención en D Corazón, se ha debatido sobre el paso de Feliciano López por el Festival de Cine de San Sebastián. En el vídeo que ha emitido el programa de La 1 se observa cómo un reportero se acerca al deportista para decirle lo siguiente: “Tenemos una tertuliana que creo que conoces”. Ante ello, Feliciano ha optado por irse sin mediar palabra y arrastrado por su mujer, Sandra Gago.

Alba considera que su expareja no es ninguna estrella del cine o a la televisión. “Me parece un insulto hablar de estrellas en el Festival de San Sebastián y luego ver a este señor. Estrella no es, será del corazón, pero estrella no es. Ya que estaban tan simpáticos, pues, chico, no te cuesta nada decir un chascarrillo”, ha manifestado desde el plató del programa.

Carmen Lomana, otra de las tertulianas del espacio, ha comentado la actitud de la mujer de Feliciano López. “La mujer ha sido la que manda ahí. A la mujer no le gustó. Es una heroína, porque aguantar a ese hombre cinco años y dos de novios… Me parece una todoterreno. Sandra we love you”, ha dicho.

Pero quedaba la traca final de Anne Igartiburu. La periodista vasca ha comparado a Alba Carrillo con la princesa del pueblo, Belén Esteban. “Te voy a picar un poco, pareces Belén Esteban viviendo de Jesulín todo el rato. ¡Ya te has separado de él!”, ha expresado. Alba ha preferido tomarse el tremendo zasca con humor. “Me tenéis aquí por eso, por él. Lo que pasa es que me ponéis esto y me dan una pereza que me muero, no porque él me caiga mal, que también”, ha reconocido.