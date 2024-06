Este será el nuevo trabajo de Alba Carrillo en Netflix

Alba Carrillo sigue abriéndose hueco en la pequeña pantalla. En Mediaset se convirtió en un rostro conocido de la televisión hasta que decidieron que no encajaba con la nueva línea editorial del grupo audiovisual. La tertuliana, que llegó a denunciar a la productora de Ana Rosa Quintana, alcanzó finalmente un acuerdo para acabar con el proceso judicial. “Se cierra un ciclo, pero comienza una etapa llena de cosas buenas, proyectos bonitos y espero que me acompañéis. Nada me haría más feliz”, dijo en sus redes sociales.

Nada más abandonar Mediaset, la maniquí intentó hacer carrera como streamer en su canal de Twitch, donde arremetió con fuerza contra el grupo de Fuencarral y algunos de sus rostros más destacados.

No obstante, RTVE le brindó una nueva oportunidad para dedicarse a la televisión. En la cadena pública ha recuperado su sitio, siendo una de las colaboradoras del programa D Corazón. “Estoy muy agradecida por este programa en el que me siento muy valorada, respetada y feliz", reconocía sobre su nueva etapa laboral. Además, ha participado en el concurso de cocina Bake Off: Famosos al horno, donde ha dejado momentos divertidos, incluido un tonteo con Joseba, el hijo de Karlos Arguiñano, y también ha hecho acto de presencia en El Cazador VIP, uno de los concursos de referencia de La 1.

Ahora comenzará una nueva etapa, estrenándose como presentadora de uno de los nuevos proyectos de Netflix, Jugando con fuego. Se trata de un formato que ha triunfado en otros países y que obligará a la televisiva a desplazarse hasta la República Dominicana, el lugar en el que será grabado.

'Jugando con fuego' es un 'reality' de Netflix de corta similar a 'La isla de las tentaciones'. / NETFLIX

En Jugando con fuego, 10 participantes permanecerán en un lugar idílico con un condicionante que marcará la convivencia entre ellos. Ninguno de ellos podrá tener sexo ni con sus compañeros ni con ellos mismos. Durante un periodo de cuatro semanas tendrán que superar diferentes retos de Lana, una asistente virtual, y alguna que otra tentación. El nuevo proyecto de Netflix cuenta con un premio de 200.000 euros, una cifra que se verá recortada si los concursantes incumplen las normas del programa.