15 años después: Rocío Jurado sin estar presente Rocío

Han pasado quince años del fallecimiento de Rocío Jurado y la cantante chipionera está más presente que nunca, no sólo por la valía profesional presentada durante toda su carrera sino también por el calvario personal vivido por su hija, Rocío Carrasco.

Las desdichas de la hija mayor son tema de conversación nacional a través de sus testimonios en la docurserie de Telecinco. Y precisamente Rocío Carrasco fue la gran ausente en Chipiona de la ceremonia religiosa de este sábado que reunió a toda la familia Mohedano. Su viudo, José Ortega Cano (sin su actual esposa, Ana María Aldón), fue de los asistentes al santuario de Regla donde en 2006 se vivían algunas de las escenas de más dolor durante su historia reciente con las exequias de quien a día de hoy sigue siendo calificada como la Más Grande. Un cáncer de páncreas se la llevó prematuramente y en las mascarillas de la familia estaba presente un lema:“Rocio Jurado inmortal”.

No estuvo Rocío Carrasco en la misa ni en el homenaje ante su tumba porque precisamente era sabedora que coincidiría con su propia hija, Rocío Flores, a quien acusa de haber sido agresora de malos tratos. Un gran borrón en la memoria de la abuela en esta conmemoración. Flores estaba junto a su hermano, David. No estaba Rocío Carrasco pero sí su hermana, Gloria Camila, adoptada por la cantante, muy emocionada y quien resaltaba en su rostro el pesar de este recuerdo. Quien no estaba tampoco era José Fernando, su hermano, en un centro de desintoxicación tras deriva delirante vivida en estos años.

En la eucaristía y homenaje también se encontraban los hermanos de la cantante, Gloria Mohedano y Amador, quien fue su representante hasta el último momento. En Chipiona volvió a coincidir con su ex, Rosa Benito, que mantiene todo su aprecio a quien fue su cuñada pese a todos los contratiempos sentimentales vividos después. y Gloria Mohedano, sus nietos David y Rocío Flores, así como la que fuera su cuñada, Rosa Benito.

Esta era la primera vez que volvía a reencontrarse buena parte de la familia de Rocío Jurado tras las declaraciones durante semanas en Telecinco de la hija mayor lo que originó una gran expectación de curiosos y medios en el templo chipionero.

Rocío, contar la verdad para seguir viva ha hecho saltar por los aires unas relaciones familiares que ya eran tensas tiempo atrás. Gloria Camila, que aparece en una serie de TVE, Dos vidas, estaba acompañada de su novio y eludió en todo momento hacer declaraciones sobre su hermana. Ella quería centrar en este sábado todo el amor y reconocimiento a Rocío Jurado quien de alguna manera vuelve a reunir a los suyos pese a todos los enfrentamientos y resquemores.

Rocío Carrasco lleva enemistada con sus hermanos y resto de familiares y el programa de Telecinco no ha hecho sin confirmar ese distanciamiento que por ahora no tiene visos de solución. Más bien al contrario. En el cementerio un espontáneo, presumiblemente anónimo, lanzó el grito “yo soy de Rocío Carrasco” que resonó con incomodidad en el silencio del homenaje.