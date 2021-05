El hijo pequeño del duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart, y Belén Corsini se darán el 'sí, quiero' este sábado a la una del medio día en el Palacio de Liria tras tres años de relación, una boda que une a dos de las familias más poderosas del país: los Alba y los Corsini, aristocracia y élite empresarial.

Será una boda religiosa, familiar y discreta. También exclusiva y de gran linaje, aunque debido a las restricciones sanitarias no será numerosa (se desconoce el número de invitados) y estará lejos de alcanzar los 300 invitados que asistieron al enlace de su hermano, Fernando Fitz-James, con Sofía Palazuelo, celebrada en el mismo escenario en octubre de 2018. Estará oficiada por el párroco Ignacio Sánchez-Dalp, amigo del clan Alba.

El novio es hijo del duque de Alba y Matilde Solís, hija de los marqueses de la Motilla. La novia es hija de Juan Carlos Corsini Muñoz de Rivera y de Mónica de Lacalle Rubio, miembros de La Tribu, como se conoce a su familia, por la cantidad de miembros que la forma desde que su bisabuelo, Carlos Corsini Senespleda, fundara la inmobiliaria Corsán.

Hasta ahora, esta joven pareja ha mantenido un perfil bajo, no son muy conocidos. Ambos son muy celosos de su vida privada. No aparecen en eventos ni se prodigan en redes sociales. Sus cuentas en Instagram están blindadas. Él estudió en Madrid Comercio Internacional en el College For International Studies, después cursó un máster en Boston y está al frente de la marca Casa de Alba Fine Food. Ella estudió Administración y Dirección de Empresas en ICADE y trabaja en las explotación de las fincas y los negocios inmobiliarios de la familia.

El novio llegará al altar del brazo de su madre, Matilde Solís, que será la madrina de la boda, quizás con un clásico chaqué o con el uniforme de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el mismo que llevó su hermano en su enlace. Belén llegará junto a su padre, Juan Carlos Corsini Muñoz de Rivera, vestida de blanco con un diseño de la firma Navascués.

Tanto la ceremonia como el banquete serán al aire libre. El catering correrá a cargo de Ciboulette. No es posible un cocktail de pie, por lo que todo lo que se sirva se hará en las mesas y de manera individual. Entre los regalos de su lista de bodas hay obsequios de 50 a 500 euros. Destacan las experiencias de aventura, como clases de vuelo o de conducción de coches de lujo, así como viajes a Isla Mauricio, Tailandia o Tanzania, tres destinos que podrían formar parte de su luna de miel.