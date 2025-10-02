En la campiña jerezana y rodeado de viñedos: así es el cortijo del siglo XVII donde Laura Sánchez ha disfrutado de unos días de relax

Así es el cortijo del siglo XVII en el que Laura Sánchez ha pasado unos días de 'relax'

Aunque ya estamos en otoño, muchas personas aprovechan los últimos vestigios de septiembre y los primeros días de octubre para realizar pequeñas escapadas. Más aún, teniendo en cuenta las agradables temperaturas que se han sucedido durante estas semanas. Así, la modelo y actriz Laura Sánchez ha disfrutado de unos días de 'relax' en un magnífico cortijo del siglo XVII situado en la campiña jerezana.

El complejo, recientemente restaurado y disponible para su alquiler en Airbnb, cuenta con un entorno único rodeado por 535 hectáreas de viñedos y olvidares; así como también por campos de trigo y girasol. Se trata entonces de un espacio idílico, en el que los huéspedes buscan sobre todo evadirse del ajetreo constante de las grandes urbes y descansar en un ambiente de calma, envuelto por el carácter íntimo propio de la naturaleza.

Así es el cortijo del siglo XVII en el que se hospedó Laura Sánchez

Así es el cortijo jerezano del siglo XVII en el que se ha hospedado Laura Sánchez / Airbnb

Situada cerca de Jerez de la Frontera (Cádiz), esta majestuosa casa rural aúna tradición, historia y confort, convirtiéndose así en el lugar perfecto para una escapada de desconexión entre amigos. Y eso es precisamente lo que ha hecho la onubense Laura Sánchez, una de las modelos más reconocidas del panorama española durante la década de los 2000 y con una sólida trayectoria como actriz. Conocida especialmente por su papel de Pepa Miranda en el éxito televisivo Los hombres de Paco (2005), ha decidido disfrutar de este espacio durante su viaje de calma y privacidad.

Este alojamiento turístico tiene capacidad para un total de diez huéspedes y, además de sus exclusivas experiencias al aire libre, ofrece estancias interiores dignas de una mención especial. Entre ellas, destaca su elegante salón con reposteros heráldicos; todo un lujo para los visitantes que llegan desde diferentes rincones de España o del mundo. Además, cuenta también con amplios dormitorios bañados por la imponente luz natural, una cocina grande y un cuarto de juegos ideal para pasar el rato.

Un entorno idílico rodeado de viñedos en la campiña jerezana

"En el exterior, la piscina, el jardín y el patio con barbacoa completan la experiencia, creando un oasis privado en plena campiña jerezana", informa Airbnb en un comunicado sobre el lugar. Así, según explica la plataforma, la intérprete aprovechó la ocasión para visitar algunos pueblos cercanos y descubrir diferentes comercios, tradiciones o saborear la gastronomía loca. De esta forma, la experiencia se convirtió en algo todavía más enriquecedor, adentrándose directamente en el movimiento diario de la provincia gaditana.

Para Laura Sánchez, Andalucía continúa siendo su principal refugio. Así lo ha asegurado en diversas ocasiones la misma que, en los últimos años, ha compaginado su faceta artística con la dirección de su propia empresa de moda. Ahora, su elección de este especial cortijo refuerza la proyección turística de la zona, cada vez más demandada como turismo de calidad por sus entornos naturales, la cultura local y su capacidad de favorecer el bienestar de los viajeros.