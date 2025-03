El cantante Francisco prosigue con su insuficiencia respiratoria y anula su próximo concierto

El cantante Francisco ha aparecido en una rueda de prensa en el Hospital IMED de Valencia, donde seguirá bajo observación por una dolencia respiratoria grave. Podrá seguir con el tratamiento en casa. El popular intérprete, tanto en la música comercial como en la lírica, se ha emocionado ante las muestras de apoyo recibidas en estos días de convalecencia y con el pesar de no cumplir con sus próximos compromisos profesionales.

Francisco, que tiene 66 años, fue hospitalizado el domingo 17 de marzo mientras disfrutaba de las FAllas, tras sufrir una insuficiencia respiratoria. Lo que parecía un asfixia pasajera por las circunstancias de la multitudse reveló como un cuadro más serio. Era una bronquitis aguda que, agravada por el estrés de esos días, se desarrolló hasta poner en riesgo su vida. Su esposa, Paca Rives, ha sido la portavoz en estos días y su apoyo inseparable. Le acompañó para ir al hospital al sentir los primeros síntomas de gravedad, lo que permitió que su empeoramiento no supusiera riesgos mayores.

El que fuera por dos veces ganador del Festival de OTI, reaparecía recuperado, con buen aspecto, pero con signos de haber pasado por un delicado trance. Junto a Francisco han estado médicos del hospital valenciano para agregar información a su ingreso y a ese tratamiento que ha de prolongarse.

“Quiero dar mi agradecimiento eterno a todas las personas de todos los puntos de España que se han preocupado por mi estado, que me han mandado mensajes de ánimo. Sabía que me queríais, pero no sabía de verdad hasta qué nivel”, ha reconcido el artista, muy emocionado. En esta comparecencia ha tenido que comunicar la suspensión del concierto benéfico programado para el 4 de abril en el Palau de les Arts de Valencia. Un acontecimiento destinado a recaudar fondos para las sociedades musicales afectadas por la dana del pasado octubre. Era un compromiso con el que Francisco está muy implicado. “Se va a posponer, pero lo importante ahora es mi salud y que todo vaya bien para recuperarme”, ha expresado el cantante cuyo recital se reprogramará en cuanto esté en condiciones de poder dar un repertorio completo, como se merece el público.

“El señor Francisco ingresó con una bronquitis que derivó en insuficiencia respiratoria. Además, se detectó una descompensación cardíaca que, afortunadamente, mejoró de manera muy gratificante en las primeras 24 horas. El cuadro bronquial persiste", ha informado el hospital, añadiendo esa recuperación que debe seguir en su domicilio antes de poder seguir con los ensayos que obligan a un esfuerzo del sistema respiratorio. Según el hospital está respondiendo bien, pero necesita aún tiempo. La alerta debe mantenerse.

Rives, la esposa, ha agregado que "tiene la cabeza puesta en volver, pero sabe que ahora toca cuidarse”. El cantante está pasando ahora unos días junto a sus nietos, para descansar y recuperarse con la intención de regresar a los escenarios cuanto antes.