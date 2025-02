Dos capotes de Paquirri a la venta en Wallapop por un valor de casi 6000 euros

Dos capotes del legendario torero Paquirri han sido puestos a la venta en una conocida plataforma de Internet. Uno de ellos, ubicado en Córdoba, tiene un precio de 1.000 euros, mientras que el otro, en Barbate, se ofrece por 4.800 euros. La propietaria de este último ha explicado cómo llegó a sus manos y los motivos detrás de su decisión de venderlo.

La mujer, que prefiere mantenerse en el anonimato, ha aclarado en el programa Tardear que la venta "no tiene nada que ver con Isabel Pantoja". Según su relato, el capote fue un regalo de Paquirri a uno de sus apoderados, quien a su vez se lo obsequió a un amigo. Tras el fallecimiento de este último, su hija heredó la prenda y ahora busca venderla. "No soy aficionada y no lo quiero", ha confesado.

Lo más sorprendente de la historia es que la propietaria intentó hacer llegar el capote a Cayetano Rivera y su esposa Eva González. "Hablé con ellos cuando vinieron a Barbate a ver a su tío enfermo. Les dije que tenía el capote y que si lo querían, pero hubo un malentendido con el día del encuentro y ya no se interesaron más", ha revelado. También ha mencionado haber contactado con personas cercanas a Fran Rivera, pero tampoco mostró interés en adquirirlo.

Reacciones desde el mundo taurino

Manuel Díaz El Cordobés, quien mantiene una estrecha relación con los hermanos Rivera, se ha mostrado extrañado por la situación. Desde el plató de un programa televisivo, ha hecho un llamado: "Desde aquí pido una cosa: que por favor se lo regale a sus hijos, porque ellos tienen tanta clase que si a esta persona le hace falta el dinero, ellos se lo van a dar".

El Cordobés también ha destacado el valor sentimental y la calidad única de los capotes de Paquirri: "Un capote del maestro Paquirri no tiene precio, por lo que simboliza y porque son capotes de una época que ya no se hacen igual".

La polémica herencia de Paquirri

La herencia del torero Paquirri ha sido objeto de controversia durante décadas. Tras su trágica muerte en 1984, su viuda Isabel Pantoja se negó a cumplir con el testamento y repartir los enseres taurinos con los hijos que el diestro tuvo con Carmina Ordóñez, Fran y Cayetano Rivera.

El enfrentamiento llegó a los tribunales, que fallaron a favor de los hermanos. Sin embargo, un día antes de que Pantoja tuviera que entregar los objetos, denunció un robo en su finca, asegurando que se lo habían llevado todo. Años más tarde, su hijo Kiko reveló que los capotes, espadas y demás enseres seguían en una habitación de Cantora, la finca familiar.

Fran y Cayetano Rivera han lamentado durante años esta injusticia y han clamado por recuperar la herencia de su padre. Recientemente, la periodista Leticia Requejo ha desvelado que los trastos presuntamente desaparecidos de Paquirri estarían ahora en la casa de una amiga de Pantoja en Sevilla, tras el abandono de la finca de Cantora por parte de la tonadillera.

El legado taurino de Paquirri

Francisco Rivera Pérez, conocido como Paquirri, fue una de las figuras más destacadas del toreo en las décadas de 1970 y 1980. Nacido en Barbate en 1948, tomó la alternativa en 1966 y pronto se convirtió en uno de los toreros más populares y admirados de su generación.

Su estilo elegante, su valor y su entrega en el ruedo le granjearon el cariño del público y el respeto de sus compañeros. A lo largo de su carrera, Paquirri cosechó numerosos éxitos y salió por la puerta grande de las principales plazas de España y América.

Tragicamente, su vida se vio truncada el 26 de septiembre de 1984 en la plaza de toros de Pozoblanco, Córdoba, cuando fue corneado por el toro "Avispado" de la ganadería de Sayalero y Bandrés. Paquirri falleció horas después a causa de las graves heridas sufridas, dejando un inmenso vacío en el mundo taurino y un legado imborrable en la historia del toreo.

Los capotes, trajes de luces, espadas y demás enseres que utilizó a lo largo de su carrera se convirtieron en preciadas reliquias para aficionados y coleccionistas. La polémica en torno a su herencia ha mantenido viva la memoria del maestro y ha puesto de manifiesto el valor sentimental y económico de estos objetos únicos e irreemplazables.