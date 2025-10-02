Carmen Janeiro se muda a Ubrique para cuidar de su madre

Cramen Janeiro ha regresado a sus orígenes para cuidar de Carmen Bazán y estar más cerca de su familia.

Carmen Janeiro lleva años apartada de los medios de comunicación y centrada en sus proyectos profesionales. La hermana de Jesulín de Ubrique también ha sido muy discreta con su vida privada. En 2019 se hizo público su romance con Luis Masaveu, perteneciente a una de las mayores fortunas de nuestro país. Su historia de amor dio sus primeros pasos en Marbella, aunque después el empresario asturiano tuvo que vivir a caballo entre Suiza y Portugal.

La hija de Humberto Janeiro y Carmen Bazán se adaptó a los negocios de su pareja hasta que las crisis hicieron acto de presencia. Tras varias idas y venidas, la pareja separó definitivamente sus caminos el año pasado. Una decisión consensuada y tomada por sus diferentes estilos de vida. Entre ambos existía un abismo, aunque la ruptura se ha producido en términos de cordialidad. De hecho, Carmen sigue manteniendo una buena relación con Luis y su familia.

Carmen Janeiro y Luis Masaveu han mantenido una discreta relación que acabó en buenos términos el año pasado.

Carmen, tras la ruptura, ha estado viviendo un tiempo en Marbella hasta que decidió regresar a su Ubrique natal para estar cerca de su madre, Carmen Bazán. La empresaria está muy unida a su madre y quiere pasar más tiempo con ella. Ahora, Carmen también se encuentra más cerca de sus hermanos.

Recientemente se le ha podido ver en una corrida de toros de su hermano Víctor. Carmen y su madre acudieron juntas a la plaza de toros de Ubrique, en un evento al que tampoco faltaron sus hermanos, Jesulín y Humberto. Carmen disfrutó de la tarde de toros en compañía de un varón, aunque desde su entorno más cercano apuntan a que ella está soltera y sin compromiso.

Carmen Janiero junto a su madre, Carmen Bazán, su hermano Víctor y su cuñada, Beatriz Trapote. / EFE

La única hija del clan Janeiro-Bazán, además de cuidar a su madre, está enfocada en sus proyectos empresariales, concretamente en el sector de la construcción. Carmen gestiona la empresa Wulmek, dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación y distribución de materiales y sistemas innovadores de construcción. La empresa “tiene el propósito de mejorar la calidad de la misma, respetando el medio ambiente, y haciendo hincapié en el ahorro energético, la sostenibilidad y la transformación de materiales reciclados”, según avanza en su página web.

“Para ello, brindamos soluciones eco-ambientales, innovadoras y efectivas en el control térmico, ignífugo, acústico y de sismo resistencia, con acabados de enlucimiento en las obras, propios del sector de la construcción, enfocados a la reducción de los riesgos asociados a agentes externos tales como el fuego, las altas temperaturas y los movimientos sísmicos”, añade en su carta de presentación.

Carmen es administradora solidaria de la sociedad junto a una socia. La fábrica de la empresa está situada en la localidad sevillana de Morón de la Frontera. La hermana de Jesulín está muy comprometida con un proyecto que puede gestionar desde Ubrique arropada por su familia