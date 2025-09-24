Carmen Tello: "Curro está estable y bien atendido" tras su reciente ingreso hospitalario

Carmen Tello ha compartido los primeros detalles sobre el estado de salud del maestro Curro Romero, quien se encuentra hospitalizado debido a una neumonía como complicación de COVID-19. La esposa del torero, visiblemente preocupada pero manteniendo la calma, ha explicado que el diestro, de 91 años, permanece estable y bajo observación médica tras presentar un cuadro febril que se complicó en los últimos días.

"El martes (de la semana pasada) se puso regular y tenía un poquito de fiebre, y el miércoles se puso con mucha más fiebre, el jueves también", ha relatado Carmen Tello sobre el inicio de los síntomas. Tras realizarle una prueba de COVID que resultó positiva, el estado de Romero parecía mejorar durante el fin de semana. Sin embargo, la situación se agravó el domingo por la noche cuando presentó "muchísima tos y muchísima fiebre", lo que derivó en el diagnóstico de una neumonía, complicación frecuente en personas mayores o con sistemas inmunológicos comprometidos.

Según ha explicado Tello, el torero se encuentra actualmente en una zona de aislamiento, no en planta regular, debido a los protocolos sanitarios para pacientes con COVID. "Lo podemos ver dos veces al día porque está en un sitio... No está en planta. Es como en observación", ha detallado, añadiendo que espera que pronto pueda ser trasladado a planta dependiendo de su evolución clínica.

Diferencias con hospitalizaciones anteriores

Carmen Tello ha querido aclarar que esta neumonía difiere de episodios anteriores que ha sufrido el diestro. "La otra neumonía fue por aspiración. Diferente. Esta es por una complicación del COVID, que suele pasar algunas veces", ha explicado, estableciendo las distinciones entre ambos cuadros clínicos. Los médicos mantienen un seguimiento constante de su evolución, aunque por el momento permanece en zona de aislamiento conforme a los protocolos establecidos para pacientes con COVID-19.

A pesar de las circunstancias, la esposa del torero ha querido transmitir tranquilidad respecto al estado anímico de Curro Romero: "Él está estable, está tranquilo. Él es tranquilo". Sin embargo, no ha ocultado que la situación no es la ideal: "Prefiere estar en su casa o por lo menos en planta, pero ahí está muy bien atendido. Como atienden a todo el mundo".

Reacciones y muestras de cariño

La noticia del ingreso hospitalario del maestro ha generado una oleada de preocupación y mensajes de apoyo de familiares, amigos y admiradores. Carmen Tello ha confirmado la recepción de numerosos mensajes de cariño: "Ha recibido muchos mensajes. Que se están enterando ahora, pero sí, todo el mundo llamando, claro. Una persona querida".

En sus declaraciones, Tello ha querido también salir al paso de algunos comentarios relacionados con la avanzada edad del torero. "Y dice mucha gente, es que es muy mayor. Y digo yo ya, digo, y a mí qué me importa que sea muy mayor. Me da igual. Se quiere igual con 90 que con 40. A mí me da igual que sea mayor", ha expresado con evidente emoción, mostrando su inquebrantable apoyo al diestro en estos momentos difíciles.

Curro Romero, El Faraón de Camas

Francisco Romero López, conocido en el mundo taurino como Curro Romero, es una de las figuras más emblemáticas del toreo español contemporáneo. Nacido el 1 de diciembre de 1933 en Camas (Sevilla), el diestro cumplió 91 años el pasado diciembre y ha sido uno de los toreros más longevos y respetados de la historia de la tauromaquia española.

Conocido como 'El Faraón de Camas', Romero debutó con picadores en 1954 y tomó la alternativa en 1957 de manos de Gregorio Sánchez, con Miguel Báez 'El Litri' como testigo. A lo largo de su dilatada carrera, que se extendió hasta su retirada definitiva en 2000, Curro Romero se convirtió en un referente del toreo sevillano, caracterizado por su personalísimo estilo y su capacidad para despertar pasiones encontradas entre los aficionados.

El matrimonio entre Curro Romero y Carmen Tello, celebrado en 2003, supuso un nuevo capítulo en la vida personal del torero, quien previamente había estado casado con Concha Márquez Piquer, hija de la famosa cantante Concha Piquer. Desde entonces, Carmen Tello ha sido un apoyo fundamental en la vida del diestro, especialmente durante sus problemas de salud en los últimos años.

¿Cuáles son los riesgos del COVID-19 en personas mayores?

El caso de Curro Romero pone de manifiesto la vulnerabilidad de las personas de edad avanzada ante el COVID-19. Según los médicos, los mayores tienen un riesgo significativamente más alto de desarrollar complicaciones graves tras contraer el virus, siendo la neumonía una de las más frecuentes y potencialmente peligrosas.

La neumonía por COVID-19 se caracteriza por una inflamación del tejido pulmonar que puede dificultar seriamente la respiración y requerir hospitalización. En el caso de personas de edad avanzada como Curro Romero, el sistema inmunológico naturalmente debilitado puede hacer que estas complicaciones sean más probables y que la recuperación sea más lenta.

Los especialistas en geriatría recuerdan que, aún en 2025, el COVID-19 sigue representando una amenaza significativa para la población mayor, a pesar de los avances en tratamientos y vacunas. Por ello, insisten en la importancia de mantener las medidas preventivas, especialmente cuando se interactúa con personas de edad avanzada o con condiciones de salud preexistentes.