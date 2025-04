Caso Marta Hermoso: todo lo que se sabe sobre el robo millonario al empresario Enrique Abascal

Si hay un nombre protagonista de la crónica social madrileña en los últimos días, ese es el de Marta Hermoso. Esta semana ha salido a la luz su vinculación con un robo valorado en 400.000 euros al empresario mexicano Enrique Abascal, con quien la sevillana habría mantenido una relación. Pero ¿qué es lo que se sabe del caso hasta ahora? A continuación, repasamos la cronología del crimen.

Un botín de relojes, joyas y dinero en efectivo

El 25 de septiembre de 2024, el empresario Enrique Abascal, de 43 años, llega a España y se aloja en una lujosa suite del Hotel Wellington de Madrid. El asalto se produce tres días después, después de que él y Hermoso salieran de la habitación para comer tras mantener un encuentro. Cuando el mexicano regresa, horas más tarde, se encuentra con la puerta de la habitación forzada y comprueba que la caja fuerte había sido arrancada del armario donde se encontraba.

Entre los objetos sustraidos había tres relojes valorados en 360.000 euros, varias pulseras por valor de 6.700 euros y 5.000 euros en efectivo.

Marta Hermoso, presunta autora intelectual

Las cámaras de seguridad del hotel identificaron a Marta Hermoso, además de a otros tres hombres supuestamente implicados en el robo. Tras la investigación llevada a cabo por el grupo de Policía Judicial de la comisaría del barrio de Salamanca, los cuatro fueron detenidos por un presunto delito de robo con fuerza. Todos ellos fueron puestos en libertad con cargos.

Hermoso aseguró en su declaración voluntaria ante el juzgado que tenía un vínculo de amistad con Abascal. Sin embargo, los demás implicados apuntan a que la sevillana les habría proporcionado información como autora intelectual del crimen, se refería al mexicano como "cliente" y habría urdido un plan para hacerse con sus relojes de lujo.

Su desaparición de las redes

La noticia saltaba el pasado jueves en el programa Fiesta, ante la incredulidad de quienes fueran amigas de Marta Hermoso, las colaboradoras Alejandra Rubio y Alexia Rivas. Esta última apunta a que se trata de una persona muy conocida en la noche madrileña, quien gozaba de un alto estatus social y es además íntima del sobrino del Rey, Froilán de Marichalar.

La sevillana, conocida por organizar viajes y eventos para influencers en Marbella, ha desactivado sus cuentas en redes sociales como Instagram, donde contaba con más de 100.000 seguidores, por temor en un intento por salvaguardar su imagen y evitar la repercusión mediática.

La defensa niega los hechos y apunta a "errores" en la investigación

Finalmente, el abogado de Marta Hermoso, Juango Espina, ha sostenido ante la prensa que su defendida es inocente y no se encontraba en el hotel Wellington el día de autos. "Hay un error de identificación de las mujeres que estuvieron en el lugar de los hechos y nuestra cliente no estuvo. No se descartan diferentes líneas de investigación, pero de momento hay que ser prudentes y que trabaje la justicia", apunta, en relación con las imágenes que muestran a una mujer entrando y saliendo del hotel con el empresario. Su defensa ha negado asimismo que conociera a los demás implicados.

"Se le vio con dos mujeres en diferentes momentos. Accedió a la habitación con la influencer. Al día siguiente, por la tarde, se da cuenta de que le habían desvalijado", comentaron desde el programa Fiesta en este aspecto. Al parecer, Abascal habría entrado al hotel días antes con alguien que no era Hermoso, mientras que otras fuentes sugieren la participación de una tercera mujer.