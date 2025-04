Quién es Marta Hermoso, la influencer sevillana detenida por robar a un multimillonario mexicano

La influencer Marta Hermoso fue detenida el pasado mes de septiembre por su supuesta relación con un robo multimillonario en una lujosa suite del Hotel Wellington de Madrid. El empresario mexicano Enrique Abascal, declaró que, tras haber mantenido un encuentro con la sevillana, salieron de su habitación para ir a comer y al regresar encontró la puerta forzada, según la información recogida por El Mundo. Además, la caja fuerte con 400.000 euros en joyas, relojes y dinero en efectivo había sido sustraída del interior del armario.

Las cámaras de seguridad identificaron a otros tres implicados como autores materiales, todos puestos en libertad con cargos por un delito de robo con fuerza. El caso ha vuelto a la palestra después de que el abogado de la influencer, Juango Ospina, sostenga que su defendida no se encontraba en el hotel madrileño el día de autos. Además, el letrado niega la participación de su cliente en los hechos y que "no conoce a ninguna de las personas que aparentemente participaron en el robo". Pero ¿quién es Marta Hermoso y cómo era su vida antes de su detención?

Íntima de Froilán y organizadora de eventos para influencers

La influencer Marta Hermoso, de 35 años y nacida en Sevilla, ha decidido eliminar este martes sus perfiles en redes sociales como Instagram o Tiktok después de que haya trascendido su identificación como supuesta autora del robo al multimillonario mexicano. Antes, el programa Fiesta de Telecinco ya había dado la noticia que ha sacudido a la alta sociedad madrileña durante su emisión del pasado jueves 17 de abril, aunque sin desvelar la identidad de la joven. De hecho, tanto Alexia Rivas como Alejandra Rubio confirmaron su relación con la creadora de contenido.

"Me han dicho quién es y yo he sido bastante amiga de esta persona, me he quedado de piedra", aseguraba Rivas. "Es una persona muy conocida en el mundo de la noche de Madrid, ha sido íntima de Froilán y yo la conozco desde hace diez años. Es una persona que se movía en círculos de gente muy conocida", añadía la colaboradora. Por su parte, la hija de Terelu Campos se mostraba incrédula al conocer las informaciones que vinculaban a Marta Hermoso con el robo a Enrique Abascal en Madrid. "Es una chica que conozco desde hace mucho tiempo y siempre ha sido educada conmigo. No te puedo decir nada más porque no sé nada de su vida", apuntaba Rubio.

Meses antes de su detención, Hermoso ofreció una entrevista para Boom Marbella TV, en la que daba cuenta de en qué consistía su trabajo como organizadora de viajes y eventos para influencers. "Yo no me dedico en sí a las redes sociales pero sí que trabajo con influencers", contaba. En aquel momento, se encontraba en el Puente Romano Beach Resort: "Invitamos a un grupo de influencers a cambio de que suban contenido. También tenemos varias actividades, yoga, pilates por las noches y hacemos fiestas el fin de semana a las que acuden gente de dentro y fuera de España".

Marta Hermoso, supuesta autora intelectual

El robo se produjo el 28 de septiembre de 2024. Los tres presuntos autores materiales, con antecedentes penales, actuaron con la información que supuestamente les proporcionó Marta Hermoso. Según la declaración de uno de ellos, la influencer habría urdido un plan para hacerse con los relojes de lujo de Abascal. Además, apuntan a que la joven se refería al mexicano como "cliente", mientras ella mantiene que existía un vínculo de amistad.

El abogado Juango Ospina, el mismo que defiende los intereses de la familia de Edwin Arrieta en el caso de Daniel Sancho, sostiene la inocencia de su clienta y se ha mostrado convencido de que los hechos se van a esclarecer. . “Hay un error de identificación de las mujeres que estuvieron en el lugar de los hechos y nuestra cliente no estuvo", ha señalado.