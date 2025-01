¿Cuánto ha cobrado Laura Escanes por presentar las Campanadas en TV3?

Laura Escanes y Miki Núñez fueron los encargados de dar la bienvenida al año 2025 en la televisión autonómica de Cataluña, TV3. La influencer y el cantante, que llevan dos años tomando las riendas de las Campanadas en el canal, interpretaron en directo la canción Seremos más fuertes con una cuidada puesta en escena.

El vestido de la expareja de Risto Mejide ha sido catalogado como uno de los más elegantes de las Campanadas, un atuendo que llevaba oculto bajo una capa dorada para mantener la intriga y la emoción al más puro estilo Cristina Pedroche. Precisamente, Antena 3 llevaba años liderando las audiencias de los últimos minutos del año en televisión, hasta que este año TVE, con el dúo Broncano-Lalachus, se ha impuesto también en Cataluña con un 31,2% de cuota de pantalla.

Laura Escanes, en un directo en las redes sociales, ha desvelado algunos detalles de las Campanadas de TV3. La creadora de contenido ha confesado que ella se come las uvas cuando todo el mundo ya se las ha tomado. Sin embargo, Miki Núñez directamente no se las toma porque no le gustan. “Yo como aceitunas”, dijo en una entrevista para RAC1.

Muchos de sus seguidores le han preguntado la cantidad que ha percibido por presentar las Campanadas. La influencer ha sido sincera aportando una cifra aproximada. “Es una televisión pública, no me paga mucho dinero. Unos 5.000 euros”, ha comentado. La realidad es que existe mucha diferencia entre lo que pagan las cadenas. No se puede comparar un canal autonómico con uno estatal o uno privado, que son los más generosos a la hora de pagar una determinada cantidad. Otro factor a tener en cuenta es el caché del famoso, ya que todos no se encuentran al mismo nivel.

Algunos medios han publicado que Cristina Pedroche se ha embolsado unos 60.000 euros por presentar las Campanadas en Antena 3, aunque es un dato que no está confirmado de manera oficial. Tampoco se conoce la cantidad que han cobrado David Broncano y Lalachus por el mismo cometido en TVE. Eso sí, el año pasado en la misma cadena Ramón García, Ana Mena y Jenni Hermoso se llevaron 25.000 euros cada uno, por lo que este año la cifra seguramente sea más elevada.