El cortijo en Carmona donde se celebra la fiesta por la boda de Cayetano Martínez de Irujo, el menú y las actuaciones

En el corazón de la finca Las Arroyuelas, en el término municipal de Carmona, se donde encuentra el cortijo La Motilla, antigua casa de postas camino a Sevilla o Córdoba, edificación rústica del siglo XVI que fue recuperada como alojamiento rural y que será el escenario idílico para la gran fiesta nupcial Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan este sábado. Las Arroyuelas, un empeño del recordado padre del novio, Luis Martínez de Irujo, es una explotación agropecuaria de la que se encarga personalmente el duque de Arjona, a quien su madre le legó la responsabilidad de este latifundio en el que trabajan en la actualidad una veintena de familias.

Lo que fue antigua posada, enclavada entre centenarios olivos, fue meticulosamente rehabilitada, impregnando cada rincón con antigüedades familiares del Palacio de Liria y evocadores recuerdos de viajes lejanos, para ofrecer un alojamiento turístico exclusivo con capacidad para 10 huéspedes en cuatro habitaciones temáticas, una suite de ensueño, un salón-comedor de aire aristocrático, un tablao flamenco y un jardín sereno con piscina que invita a la contemplación bajo el sol sevillano.

Edificiaciones rústicas de La Motilla / CortijoLaMotilla

Hoy, este tesoro de relaxr, esidencia de Cayetano desde la pandemia y epicentro de su vida rural, acoge entre carpas e instalaciones provisionales a los 300 invitados de la boda cuya ceremonia religiosa se oficia en la Iglesia de los Gitanos.

Tras el sí quiero de los novios se dará pasao a un banquete al aire libre, donde la tradición se entreteje con la alegría del ecuentro y el brindis por los contrayentes. El catering, a cargo de la firma Miguel Ángel, dirigida por el empresario sevillano Miguel Ángel Jurado, firma que alcanza su 30 aniversario, tiene un coste de cubierto en torno a los 160 euros, o más, por comensal.

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo en un acto el pasado noviembre

Está previsto un menú clásico que rinde homenaje a la gastronomía andaluza, con productos del entorno, con aperitivos onubenses y platos principales de carne y pescado de la tierra. Tras el ágape y las dedicatorias, los novios abrirán en el jardín de La Motilla su baile nupcial que dará paso a la fiesta que se prolongará hasta la madrugada, con barra libre y la típica recena.

Vídeo de Los Alpresa, 'Donaire'

Quienes actúan en la velada son el grupo de sevilanas y rumbas Los Alpresa, los más demandados en las casetas de nivel y que ya animaron el convite de Tamara Falcó, y el cantante Diego Ramos, tributo a Julio Iglesias que encandilará a los novios y concurrentes. Y entre actuación y actuación la música no va a faltar para los más animosos.