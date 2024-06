El día que Cristina Pedroche cambió la vida de Dabiz Muñoz

Dabiz Muñoz ha sido el protagonista de la última entrega de 100% Únicos en Cuatro. El propietario del restaurante Diverxo de Madrid ha abierto su corazón ante las preguntas que le formulaban sobre su relación sentimental con Cristina Pedroche, con la que sale desde el año 2014. “No sé muy bien qué he hecho para estar con una mujer como Cristina, no solamente por lo guapa que es, si no por cómo es ella como persona”, ha manifestado.

El afamado chef ha hablado de lo que ha supuesto la irrupción de Cristina Pedroche en su vida. “Aprendo mucho de ella, tiene una actitud muy positiva a la vida, intenta que cada problema tenga una solución, me ha enseñado a vivir el momento”, ha asegurado.

El cocinero, galardonado con tres estrellas Michelín por su restaurante Diverxo, ha recordado cómo conoció a la presentadora de televisión en un evento de una marca deportiva. “Apareció ella con otra de las personas de la marca, me la presentaron, me hizo cuatro o cinco bromas que me hicieron mucha gracia. Cuando la vi entrar dije: ‘qué guapa es’. Pero cuando vi el sentido de humor que tenía dije: ‘esta chica tiene que ser para mí’. Conocí a Cristina y a los cinco meses nos estábamos casando, fíjate si lo teníamos claro”, ha señalado.

Su boda consistió en una ceremonia íntima con la familia, aunque posteriormente organizaron una celebración más multitudinaria en uno de sus restaurantes. “Nos casamos en el salón, estábamos solamente Cristina, mis padres, sus padres y yo. Después de casarnos si hicimos un día de fiesta en uno de nuestros restaurantes, invitamos a amigos y familiares”, ha comentado.

Para Dabiz Muñoz no es ningún menosprecio que se le reconozca como el marido de la Pedroche. “Me parece maravilloso, para mí ella es un ser de luz y es la verdad”, ha zanjado.