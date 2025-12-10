El discreto embarazo de Melissa Jiménez y el primer hijo de Fernando Alonso

Los rumores de un posible embarazo de Melissa Jiménez venían sonando con mucha fuerza en las últimas semanas. Finalmente, la revista ¡Hola! ha podido confirmar que la periodista especializada en Fórmula 1 y Fernando Alonso están esperando a su primer hijo en común. La ausencia de Melissa Jiménez en las últimas carreras había aumentado el runrún sobre su estado de buena esperanza.

El pasado domingo se disputaba en Abu Dabi el último gran premio del Año y de nuevo ni rastro de la periodista deportiva. La revista ¡Hola! ha publicado en exclusiva que el motivo de sus últimas ausencias se debía a que está embarazada.

Un embarazo que la pareja ha mantenido en la más absoluta discreción, ya que la reportera afronta su sexto mes de gestación, tal y como ha informado la citada publicación. Melissa, de 38 años de edad, es madre de tres niños, Gala, Abril y Max, todos ellos fruto de su anterior matrimonio con el futbolista del Real Betis, Marc Bartra. La periodista de DAZN ha optado por dejar a un lado su trabajo en los circuitos para centrarse en el último trimestre de su embarazo.

En el caso del piloto asturiano será su primer hijo. Fernando Alonso, a sus 44 años y tras dar muchos vaivenes en el amor, parece que ha encontrado la estabilidad junto a Melissa Jiménez. Ambos comenzaron su historia de amor en 2023 y tres años más tarde darán la bienvenida a su primer hijo en común. “Están muy contentos y el bebé nacerá en marzo”, asegura una fuente cercana a la pareja a la revista ¡Hola! Fernando y Melissa, que se conocieron en el paddock, comparten su afición por el mundo del motor debido a sus respectivos compromisos profesionales.