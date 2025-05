La doble de una actriz denuncia a Kevin Costner por la escena de una violación

Kevin Costner, en la rueda de prensa de 'Horizon. An American Saga'.

Kevin Costner ha sido demandado por Devyn LaBella, doble de la actriz Ella Hunt en Horizon: An American Saga - Capítulo 2, película que el actor estadounidense dirige y protagoniza.

La intérprete denuncia haber tenido que participar en el rodaje en 2023 en una escena de violación no incluida en el guion y que se llevó a cabo sin su consentimiento y sin los protocolos adecuados. Según la demanda, Costner improvisó una escena en la que el personaje de Hunt era violado por el de Roger Ivens. Al negarse la actriz, se recurrió a su doble, LaBella, que no había sido avisada de esta escena de tono erótico humillante.

Tal y como recoge el escrito, el actor, siguiendo órdenes del cineasta, la montó, la inmovilizó y le levantó violentamente la falda en un plató que no estaba convenientemente desalojado para respetar su privacidad, una experiencia que la intérprete define como humillante y traumática.

“Ese día, me sentí expuesta, desprotegida y profundamente traicionada por un sistema que prometía seguridad y profesionalidad”, ha expresado LaBella en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter. “Lo que me ocurrió destrozó mi confianza y cambió para siempre mi forma de moverme en este sector”, lamenta.

Los hechos tuvieron en mayo de 2023 y LaBella denuncia que no se siguieron los protocolos pertinentes a este tipo de escenas, en los que se estipula, por ejemplo, que cualquier escena que implique sexo simulado o desnudez debe ser notificada con 48 horas de antelación al intérprete en cuestión para su debido consentimiento. El día anterior, la demandante había participado en una escena similar pero manejada dentro de los estándares profesionales, con ensayos, un set en el que solo estaba el equipo imprescindible y la presencia de un coordinador de intimidad.

Por su parte, Marty Singer, el abogado de Costner, ha asegurado en un comunicado que su cliente “siempre quiere asegurarse de que todo el mundo se sienta cómodo trabajando en sus películas y se toma muy en serio la seguridad en el plató“, añadiendo que la acusación de LaBella no tiene fundamento y “queda completamente refutada por sus propias acciones y los hechos”. Según Singer, la intérprete es una “demandante en serie de gente de la industria del entretenimiento” que ha interpuesto otras demandas en el pasado, pero cuyas “tácticas de chantaje no funcionarán en este caso”.

DOS VERSIONES DE LOS HECHOS

El abogado sostiene que la escena a la que se refiere LaBella en su demanda fue un ensayo no grabado, tras el cual la propia actriz dio el visto bueno al coordinador de especialistas y se mostró conforme con grabar la escena “si fuera necesario”, que no lo fue, ya que acabó rodándose con otra doble.

Mientras que la demanda remarca que LaBella salió de la escena conmocionada y “aterrorizada”, Singer asegura que esa misma noche, cenando con los coordinadores, estaba “de buen humor” y no se quejó de nada. De hecho, según el abogado, la actriz envió un mensaje de agradecimiento a Wade Allen, coordinador de especialistas, por esas “maravillosas semanas”, expresando además su alegría de que todo hubiese salido como había salido.

Esto contrasta con la versión de la intérprete, que aduce haber expresado su preocupación por lo ocurrido. “Al expresar su indignación y preocupación, los asistentes masculinos la culparon por no hablar”, sostiene la demanda, que continúa señalando cómo, a pesar de sentirse “sola y decepcionada”, dado que la producción no había terminado todavía, la actriz tuvo que “seguir trabajando y mantener una actitud profesional”.

Según la demanda, en los días siguientes a los hechos, LaBella sufrió ataques de llanto y algunos miembros del equipo se acercaron a ella para disculparse por el comportamiento de Costner.

Por otro lado, se alega que, tras lo ocurrido, la carrera de LaBella sufrió un “brusco parón”, con el “lugar de trabajo y el trabajo de especialista en general, que una vez fue una fuente de propósito y realización” volviéndose “un lugar de mayor aprensión”. La intérprete no fue contratada para la tercera parte de la saga y Allen, con quien había trabajado anteriormente, no la contactó para ningún nuevo proyecto.