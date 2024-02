Otra dolorosa pérdida familiar para el actor malagueño Pepón Nieto

El actor malagueño Pepón Nieto pasa por un desolador momento personal. A la reciente pérdida de su padre, el pasado septiembre, se le acaba de unir la muerte de su hermano pequeño, Carlos, víctima de un cáncer y que fallecía en este miércoles. Es un mazazo para el intérprete que ha tenido una interminable carrera entre cine, televisión y teatro, convirtiéndose en un rostro querido para el público en general.

Nieto ha compartido en las redes sociales esta dolorosa pérdida de su hermano y ha expresado en un post de instagram su homenaje y pesar. "Ayer falleció mi hermano pequeño. No pensaba que podía ser tan doloroso. No sé cómo colocarlo, cómo gestionarlo. Qué dolor y qué impotencia no haber podido abrazarlo más, decirle más veces que le quería. Sé que me va a costar mucho superar esto, pero también sé que mi familia y mis amigos son una piña y que van a estar a mi lado", ha descrito Pepón, en unos sentimientos en los que cualquiera puede identificarse.

Su trayectoria profesional centrada en Madrid no le impide haber estado siempre muy cerca de su tierra natal y estar al lado de los suyos, entre Marbella y Estepona, una familia dedicada a la hostelería con lo que se animó el actor a tener de forma temporal un restaurante en Madrid, Marengo.

"Gracias por vuestro cariño y vuestros mensajes que ayudan, y mucho, a soportar este momento. Gracias a todo el personal del Hospital Universitario Costa del Sol por su profesionalidad y su cariño. Tenemos una estupenda sanidad pública. Por favor, cuidémosla y defendámosla, nos va la vida en ello, y es literal", ha destacado Pepón.

Los hombres de Paco o Amar es para siempre en televisión, tras tener su gran oportunidad en Periodistas; o Mi gran noche y otros títulos de Álex de la Iglesia en cine han sido algunas de las apariciones que han dado más popularidad a este actor malagueño de 56 años. Su próximo proyecto en series es el papel de Tony Genil en Superstar, el biopic de Tamara para Netflix de Nacho Vigalondo y Los Javis.