La drástica decisión que ha tomado Sofía Cristo con su hermano

La entrevista de Ángel Cristo Junior en ¡De viernes! han sentado como un jarro de agua fría para Bárbara Rey. El hijo de la vedette ha ofrecido todo tipo de detalles del matrimonio de Bárbara y Ángel Cristo, tirando por tierra la versión que hasta el momento había dado su progenitora. Ángel Cristo Junior ha manifestado que se sentía utilizado por su madre y que fue medicado desde muy pequeño.

El revelador testimonio de Ángel Cristo: ''Mi madre me ha medicado toda la vida'' #DeVierneshttps://t.co/rz8EOEMRIp — De viernes (@deviernestv) November 24, 2023

“Mi madre, desde que llegaba a casa del colegio, me cargaba de responsabilidades hasta que se iba la luz del día. Yo intentaba aliviarla con masajes. Daba igual que tuviera exámenes, el caso es que el masaje no podía durar 20 minutos y tenía que ser todas las noches. Lo último que quería era tocarla. Una noche, me acuerdo que vi Rambo 1,2 y 3 dándole un masaje. Era un machaque psicológico. Me contó que, a veces, me ponía orfidal en el biberón para que durmiera mejor”, ha declarado en el nuevo programa de Telecinco.

Las declaraciones, como era de esperar, no han gustado nada a su hermana, Sofía Cristo. La colaboradora de Espejo Público no se esperaba la tremenda rajada de su hermano. “Hace un mes yo estaba bien, hablando con mi hermano, esto nos ha caído como una jarra de agua fría. Siempre que él me llama, yo estoy. Además, en el mes de agosto han estado en casa de mi madre todos juntos”, ha comenzado diciendo.

Bárbara Rey está muy afectada tras la entrevista que ha concedido su hijo en la que habla sobre la familia:🗣️"Conozco la táctica que utilizan donde ha debutado y lo que le espera no es nada bueno"https://t.co/0gwlnRe5Vt — Espejo Público (@EspejoPublico) November 27, 2023

Sofía se posiciona al lado de su madre, a la que considera un pilar fundamental en su vida. “Mi madre ha sido lo más grande del mundo para mí y para mi hermano. Para los dos, yo no reconozco el retrato que él hace de mi madre. Yo nunca he hablado de él, siempre le he respetado mucho porque él quería mantenerse al margen. Y así voy a seguir. No sé si tomaré medidas legales. Voy a esperar y a ser muy paciente”, ha manifestado.

La periodista asegura que Ángel Cristo Junior fue denunciado por la madre de su hija el pasado mes de enero🗣️ "Él ha tenido problemas desde la infancia"https://t.co/JczC8udRsl — Espejo Público (@EspejoPublico) November 28, 2023

La dj está muy dolida con las declaraciones de su hermano y ha decidido tomar una drástica decisión. “Me duele mucho lo que ha hecho mi hermano y le he bloqueado en el móvil”, cortando así el hilo de comunicación entre ambos.