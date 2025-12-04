La entrevista más sincera y familiar de la “renacida” Shakira

Shakira se ha sincerado en una entrevista en la que repasa cómo es la relación con sus hijos, Milan y Sasha.

Shakira se abre en canal en su última entrevista en la que ha hablado de su separación de Gerard Piqué y de sus hijos, Milan y Sasha. La artista colombiana, que hace un mes lanzaba al mercado un EP con cinco de sus grandes éxitos, se ha sincerado en el programa Por el Mundo. Así reconoce que vivió su traumático divorcio con el que exjugador del FC Barcelona. “Fue una transmutación. Pasar de la frustración, rabia, dolor y tristeza para transformarlo en arte, creatividad, inspiración”, ha asegurado.

La música se convirtió en la mejor terapia para sanar las heridas de su separación. Shakira no se sintió sola en ese momento. “Creo que mucha gente sanó conmigo, me sentí acompañada, y eso fue lo más bonito”, ha declarado.

La ruptura también le sirvió para darse cuenta de sus verdaderas amistades, los que están en los buenos y en los malos momentos. “Tras la ruptura descubrí los amigos verdaderos que tengo y los que están en el camino de la música, además del público con el que tengo una historia de amor desde hace muchos años. Quizás es la historia de amor más larga que he tenido”, ha contado.

Desde la ruptura con Piqué, la artista se ha enfocado en la música y el cuidado de sus hijos. Para ella la gran prioridad son Milan y Sasha, sus dos hijos fruto de su relación con el deportista catalán. “A veces pienso, incluso: ‘¿Será que me pasó todo esto porque era lo que me tocaba en esta vida?’, para que quizá otra gente se viera reflejada en mí y en mis vivencias, y que todo esto fuera la gasolina para este motor que se encendió y que sigue en marcha”, ha explicado.

Shakira mantiene una relación muy especial con sus hijos. “Son mi motor, pueden hablar y hablar horas. El lado favorito de su madre todavía sigue siendo la mamá en pijama. Ellos prefieren la mami del sofá, la que está en pijama”, ha desvelado.

La intérprete comparte con sus hijos la pasión por la música. De hecho, Milan ya ha creado sus primeras canciones. El primogénito también maneja varios instrumentos. “Milan toca el piano, la batería, la guitarra, ahora está aprendiendo el bajo. ¡Tiene una facilidad!”, ha contado.

De Sasha, su hijo menor, ha destacado sus cualidades interpretativas. “Tiene una voz muy linda. Y hace poco hizo Charlie y la fábrica de chocolate en el colegio. Yo me moría de la ternura. Imagínate, primera vez de él en el teatro interpretando un personaje y lo hace con una dedicación. Los dos son muy disciplinados, y eso es algo que les he enseñado desde muy chiquitos”, ha afirmado no sin reconocer que es una cualidad, la disciplina, que han heredado los pequeños de sus padres.