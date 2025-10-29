Eva González y su novio sevillano Nacho, besos de portada de revista

La presentadora y modelo Eva González vive de lleno su nuevo capítulo sentimental y llevaría ya un año con el amor con el que ha sido captado por las revistas. Un paisano, el sevillano Nacho, que trabaja en una cadena hotelera, que tendría 34 años, diez años menos que la conductora de La Voz.

Aunque Eva lleva todo este tiempo argumentando está centrada en su hijo Cayetano tiene a Nacho como un pilar cada vez más importante en su vida, aunque desde que se separó del diestro Cayetano Rivera en 2022 no quería en principio iniciar nada serio.

Pero el amor entre la presentadora y su anónimo compañero parece ir adelante a tenor de las imágenes donde incluso la revista Lecturas los capta en pleno arrumaco. "Se comen a besos", titular en la portada de esta semana dicha publicación.

El beso de Eva González y su pareja actual, Nacho, en la portada de 'Lecturas'

En el caso de la revista Diez Minutos publica una biografía de ese nuevo amor de la modelo, un encuentro surgido entre su círculo de amigos de Sevilla. Lo que era salir entre amistades y conocerse poco a poco se ha convertido en una relación seria que lleva meses de vínculo.

La relación se confirmaba durante la reciente gala ELLE x Hope 2025 donde Eva González no quiso desmentir nada de lo que ha ido apareciendo en las publicaciones en su charla con periodistas presentes. Las fotos cazadas en principio, vista la pareja por Sevilla en un paseo informal, eran evidencia de una relación seria.

Nacho es licenciado en Educación Primaria por la Universidad de Sevilla y su vocación lo llevaba hacia la enseñanza. Su trabajo en la hostelería le hizo replantear el futuro y Diez Minutos cita "un puesto de responsabilidad en una cadena hotelera", un trabajo con trayectoria por delante para seguir ascendiendo.

Mientras, su relación con Eva parece ir por buen camino y vivirá este 5 de noviembre un día de fiesta por su 45º cumpleaños.

La presentadora tiene previsto mudarse al centro de Sevilla a un ático con piscina de un edificio en construcción que aún le queda año y medio por entregar las llaves. Ella comparte la custodia del pequeño Cayetano pero está totalmente centrada en su hijo mientras desarrolla su actividad profesional en formatos para Atresmedia y sus compromisos con la moda.