Famosos atrapados en Doha: Ana Boyer y el rey emérito continúan sin poder regresar a España

Cristiano Ronaldo ha conseguido abandonar Arabia Saudí en su jet privado. Esa suerte no la han tenido otros famosos, celebrities, rostros conocidos y deportistas que permanecen atrapados en Doha por el conflicto bélico entre Irán, Israel y Estados Unidos. Entre ellos se encuentra el rey emérito Juan Carlos I, cuando los rumores de una posible vuelta a España brotan con fuerza, su nieto Froilán, Ana Boyer, la actriz Lindsey Lohan y varios tenistas de primer nivel mundial. Todos ellos permanecen en la zona con el riesgo que ello supone por la cercanía de los bombardeos.

Ana Boyer reside en Doha junto a Fernando Verdasco y sus tres hijos. La hija de Isabel Preysler está embarazada de siete meses y vive en Catar desde hace diez años. Ahora mismo se encuentra sin poder salir del país por el cierre del espacio aéreo. “Estamos bien y con la esperanza de que todo esto termine pronto”, ha escrito en las redes sociales.

La empresaria ha tenido que posponer algunos de sus compromisos profesionales en España. Así lo ha anunciado la marca Rabat, para la que ejerce como embajadora, que ha cancelado la presentación de su nueva colección. “Debido a motivos ajenos a la firma, nos vemos en la necesidad de posponer el photocall con Ana Boyer previsto para el próximo 4 de marzo”, ha explicado.

En Arabia Saudí se encuentra desde febrero de 2023 Juan Carlos I junto a su nieto Froilán. El rey emérito está alojado en un hotel céntrico de Abu Dabi debido a unas obras de reforma que se están llevando a cabo en su domicilio particular. No obstante, su equipo de seguridad le ha recomendado que continúe en el lujoso Four Season de Abu Dabi hasta que la situación se calme.

El rey emérito se encuentra alojado en un céntrico hotel de Abu Dabi, ya que está reformando su domicilio particular. / EFE

La actriz Lindsey Lohan, que lleva más de una década instalada en los Emiratos Árabes Unidos, también ha mostrado su preocupación por los bombardeos del régimen iraní.

La periodista Leticia Requejo ha detallado cuál es la situación actual de su hermana en Doha. “Sin ser alarmistas, y sabiendo que tengo una hermana viviendo en Doha, ellos son los primeros que nos piden tranquilidad porque lo están, pero entiendo la desesperación de los que estamos aquí”, ha contado en El tiempo justo.