La pandemia ha cambiado nuestros hábitos de vida. Nos hemos vuelto más sedentarios, no hemos cuidado la alimentación y, por lo general, la actividad física ha disminuido. De estas situaciones no se han escapado los famosos. Muchos de ellos han sufrido variaciones de peso en los últimos tiempos. Uno de los ejemplos más ilustrativos y que ha dado la vuelta al mundo es el de Will Smith.

El actor, a sus 52 años, parece haber perdido esa figura escultural que lucía desde su salto a la fama en la serie El príncipe de Bel-Air. Will Smith no se ha cortado un pelo y no ha tenido reparo en mostrar sus kilos de más a los 53 millones de seguidores que tiene en Instagram. En la foto aparece en ropa interior y con una chaqueta abierta que nos permite observar su barriga. “Voy a ser realista con todos ustedes. Estoy en la peor forma física de toda mi vida”, escribe el actor.

Will Smith tendrá que prepararse y trabajar duro para recuperar su esbelto cuerpo. La transformación podría llevarse a cabo en un reality. “Este es el cuerpo que me llevo a través de toda una pandemia e incontables días pastando en la despensa. Amo este cuerpo, pero quiero sentirme mejor. No más muffins de medianoche… ¡Me pondré en la mejor forma física de mi vida! Trabajando en equipo con YouTube para volver a encarrilar mi salud y bienestar. Espero que funcione”, explica.

Las fluctuaciones de peso suelen ser habituales en las celebridades. Leonardo DiCaprio ha pasado por varios estados físicos a lo largo de su vida. Su estado físico suele alcanzar su plenitud cuando está trabajando. Sin embargo, es común su abandono en periodos de vacaciones. Luego vuelve a recuperar el tono físico en un corto plazo de tiempo. Algo similar a lo que ocurrirá con Will Smith.

Britney Spears ha pasado por todos los estados posibles. Para la cantante cambiar de peso es como cambiar de zapatos. No sorprende verla con unos kilos de más o luciendo abdominales y un físico envidiable gracias a duros entrenamientos y a dietas que le permiten adelgazar y combatir el estrés.

Los cambios están a la orden del día en el caso de Christina Aguilera. El peso siempre ha sido uno de sus grandes complejos. La cantante pasó de ultradelgada a entrada en carnes. Sus vaivenes de peso contemplan el haber perdido 22 kilos en solo tres semanas, tras haberse sometido a una rigurosa rutina física y dejar atrás su afición por la fast food.

A sus 57 años, Russel Crowe ha protagonizado múltiples cambios físicos y de tallaje. Desde su increíble físico de general romano en Gladiator al que portaba en la película Red de mentiras, para la que tuvo que engordar hasta 30 kilos. El proceso de ganar kilos se llevó a cabo a base de magdalenas, hamburguesas y comiendo entre seis y ochos veces al día.