La foto de Jennifer López desnuda en Instagram que bate récords de Likes (7 millones)

Jennifer López no le hace falta que sea invierno para dejar congelado al mundo. La cantante ha realizado un desnudo integral para promocionar su nuevo 'single'. 51 años de edad que parecen muchos menos viendo la forma física de la cantante. Más de 7 millones de 'likes' en su cuenta oficial de Instagram y infinidad de medios de comunicación de todo el planeta se han hecho eco de este posado artístico.

In the morning es el nuevo trabajo con el que J.Lo ha querido volver a la música. Para ello, la neoyorquina criada en Castle Hill, ha querido revolucionar las redes sociales luciendo un cuerpo que a muchas personas creará envidias y a otras pura admiración ya que esculpir de esa manera el físico tiene que tener detrás más horas de trabajo que las que ofrece el propio día.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo)

Horas de deporte, sesiones y más sesiones de baile y una alimentación estricta y muy sana, son los pilares para que Jennifer López esté así a sus más de cincuenta años. La cantante de éxitos como On the floor, Jenny from de block o Se acabó el amor, hacía mucho que no sorprendía a sus seguidores. La última vez que López llenó portadas fue en la entrega de los Grammy del año 2000 cuando se subió al escenario con un atrevido y espléndido vestido de Versace.

A Jennifer López se le puede ver en el gimnasio junto a Alex García, su actual pareja y antigua estrella del béisbol americano. Estamos inmersos en plena pandemia provocada por el coronavirus y la cantante y actriz ha querido terminar el año como lo empezó; mostrando al mundo que todo se consigue con esfuerzo. López comenzó este fatídico 2020 en una barra de strip-tease por su nominación a los Oscar gracias a su papel en la película Estafadoras de Wall Street. Ahora, vuelve a aparecer sobre un fundido en negro que resalta aún más unos atributos que las malas lenguas dicen tiene asegurados en millones y millones de dólares.

Viendo esto, los fans de la cantante estarán deseando que pasen las uvas para ver si J.Lo vuelve a sorprender con otro posado para la época.