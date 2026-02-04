El giro dramático de María Pombo a favor de la cultura: "Ahora leo"

María Pombo ha confesado que lee tras su polémica de hace unos meses a raíz de un vídeo que compartía en TikTok.

Hace unos meses, María Pombo confesaba que no le gustaba leer y que sus libros preferidos eran los de fotografías. La joven lo hacía a través de un video de TikTok que provocó una oleada de reacciones, la mayoría en contra de su afirmación. "No sois mejores porque os guste leer", dijo para desatar la ira de sus haters.

La creadora de contenido, tras comprobar el revuelo que creó su opinión sobre la lectura, compartía otro video en TikTok para aclarar su postura. Pombo pensaba que se había mal interpretado su comentario. "Guau con la manera que tenéis algunos de llevar todo a los extremos, ofenderos tanto y juzgar, pero cada uno con lo suyo. He notado poca comprensión para lo mucho que leéis", declaraba con ironía.

Las aclaraciones también llegaron a su cuenta de Instagram, mostrando uno de sus libros favoritos, el manual de autoayuda Tu mentalidad buena suerte, de Álex Rovira. "Muchas gente ha preferido malinterpretar o quedarse solo con el titular sin entender que yo estaba respondiendo a mensajes de personas que se sentían moralmente por encima al ver que mi estantería no está llena de libros leídos", explicaba.

Laura Escanes bromeaba con el asunto en una entrevista con Henar Álvarez en La 2. Cuando la presentadora le preguntaba si dedica tiempo a la lectura no pudo aguantar la risa. "Sí que leo, pero menos de lo que me gustaría. Si me lo preguntas en unos meses, te diré que habré leído muchísimo", señalaba. Sus declaraciones trajeron consigo un cruce de historias con María Pombo en Instagram. Finalmente, la ex de Risto Mejide aseguraba que el asunto estaba finiquitado.

La 'story' que ha compartido María Pombo mientras lee el libro 'La asistenta'. / INSTAGRAM

Unos meses después, Pombo ha publicado una story con un libro que ha acompañado del siguiente mensaje: "Giro dramático: ahora leo. Quiero ir al cine y decir 'el libro es mucho mejor' y quedarme tan ancha", ha posteado en una imagen en la que aparece con el libro La asistenta.